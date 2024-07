Modena-Catanzaro 1-3. Doppio Iemmello e Vandeputte gelano il “Braglia”. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

MODENA 12 APR. – Bastano due ripartenze nel primo tempo al Catanzaro per espugnare il “Braglia”, per la prima volta in gare di serie B, grazie alla forza propulsiva di Iemmello (pronto a firmare la doppietta nella ripresa) e Vandeputte, autori delle reti che blindano la posizione play off dei giallorossi. E costringono il Modena a rimanere in una posizione di classifica scricchiolante

Parte forte il Modena che al 2’ porta Duca alla conclusione deviata in corner, passano pochi secondi e Fulignati salva d’istinto coi piedi sulla fucilata di Tremolada da fuori area, il dominio canarino è sterile e i giallorossi al primo affondo ne approfittano. Al 16’ Vandeputte serve in verticale Iemmello che in area controlla e segna superando Seculin. Il vantaggio regala sicurezza ai giallorossi ma il Modena cerca di rimanere alto, situazione che premia ancora i calabresi col raddoppio. Al 25’, infatti, Vandeputte, su assist di tacco di Iemmello che lo mette in azione fa tanti metri di campo e libera il destro del 2-0 nella gioia dei numerosi tifosi di fede calabrese. Il Modena cerca di reagire e al 27’ Gliozzi si gira in area costringendo Fulignati a respingere di pugno. Il Modena riapre la gara al 34’ con Tremolada al termine di un’azione prolungata e confusa in area con un sinistro che trova lo spiraglio giusto.

Nella ripresa Modena subito all’arrembaggio con un cross insidioso (1’) di Gliozzi e palla terminata sul fondo, mentre al 3’ Tremolada calcia alto, quindi Gliozzi murato da Antonini.

Al 13’ Duca arriva alla conclusione e sul capovolgimento di tempo Ambrosino triplica su assist di Iemmello ma il Var dice di no (fuorigioco del capitano giallorosso) e il risultato non cambia. Dopo le sostituzioni di entrambe le formazioni al minuto numero 18 Iemmello calcia di poco a lato. Passano pochi minuti e Iemmello firma la personale doppietta su assist del neo entrato Sounas e poi s’inginocchia sotto la curva giallorossa. Al 26’ Fulignati salva la propria porta opponendosi con la faccia ad una conclusione ravvicinata di Corrado. Nel finale il Catanzaro amministra senza problemi e affanni il gioco tenendo spesso lontano dalla sua area la palla con Seculin che respinge le conclusioni di Sounas e Iemmello nel finale. Il tripudio al triplice fischio, dopo 6’ di recupero, è tutto del Catanzaro che a Modena bissa la vittoria di due settimane prima a Parma.

Il tabellino:

MODENA-CATANZARO 1-3

MARCATORI: 16’ pt Iemmello (C), 25’ pt Vandeputte (C), 34’ pt Tremolada (M), 23’ st Iemmello (C).

MODENA (4-2-3-1): Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi; Santori, Magnino (35’ st Battistella), Palumbo, Cotali (17’ st Corrado); Tremolada, Duca (35’ st Manconi); Gliozzi (17’ st Abiuso). A disp.: Gagno, Leonardi, Riccio, Oukhada, Mondele, Bozhanaj, Strizzolo, Di Stefano. All.: Bianco.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo. Antonini, Veroli (47’ st Miranda); D’Andrea (16’ st Sounas), Petriccione (16’ st Ghion), Pontisso (34’ st Pompetti), Vandeputte; Iemmello, Ambrosino (34’ st Biasci). A disp.: Sala, Krajnc, Oliveri, Verna, Brignola, Stoppa, Donnarumma. All.: Vivarini.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

Guardalinee: Raspollini e Lombardo.

Quarto uomo: Calzavara.

Var: Miele. Avar: Marini.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Zaro (M), Tremolada (M), Scognamillo (C), Battistella (C).

NOTE: spettatori 15.170 (1.527 nel settore ospiti), di cui 8.950 paganti e 6.220 abbonati, incasso totale 150.997 euro. Angoli: 8-4 per il Modena. Recupero: pt 1’, st 6’.

Catanzaro doma il Modena: una vittoria per la storia

Nel cuore della passione calcistica, un match da ricordare ha preso vita. Il Catanzaro, con una prestazione che unisce grinta e astuzia, ha sconfitto il Modena sul suo campo, segnando un capitolo storico per il club giallorosso.

La strategia vincente

Nonostante la pressione e l'aggressione iniziale dei padroni di casa, il Catanzaro ha mantenuto un approccio calcolato, appoggiandosi all'esperienza maturata nella partita d'andata. La squadra ospite ha interpretato il gioco in maniera impeccabile, mostrando una qualità superlativa nel centrocampo grazie a giocatori come Pontisso e Petriccione, che hanno dominato il gioco con una gestione eccellente del pallone.

Le chiavi del successo

Le mosse tattiche di mister VIVARINI hanno evidenziato la forza di un Catanzaro che ha saputo cogliere ogni opportunità. Gli attaccanti, con movimenti incisivi, hanno sfruttato i varchi lasciati da una difesa modenese messa più volte in difficoltà. L'intelligenza tattica e l'audacia hanno portato il Catanzaro a vincere meritatamente.

Un futuro luminoso

Questo trionfo non è solo una vittoria, ma un messaggio chiaro al campionato: il Catanzaro ha le carte in regola per osare e sognare in grande. Ogni passo avanti, ogni tabù sfatato, avvicina il club a un futuro sempre più radioso, in cui la Serie A non è solo un sogno, ma un obiettivo alla portata.

Omaggio ai tifosi

Un capitolo a parte merita la dedizione dei tifosi del Catanzaro, che hanno seguito la loro squadra con un amore incondizionato. Oltre 1500 anime giallorosse hanno riempito gli spalti, portando il calore del sud in una giornata fredda di campionato, dimostrando che la passione non conosce distanza.

Conclusione: un Catanzaro da Serie A

Non è stato solo un match vinto, ma la dimostrazione che il Catanzaro può giocare un calcio di alto livello, sfidare qualsiasi avversario e, perché no, puntare all'élite del calcio italiano. I tifosi possono sognare, perché questa squadra ha mostrato di poter trasformare ogni sogno in realtà.

