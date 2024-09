Calcio, Serie B: statistiche, curiosità e sfide imperdibili della 5ª giornata

La 5a giornata della Serie BKT è alle porte, con l'inizio fissato per venerdì alle 20:30. Ecco alcune curiosità e statistiche, basate sui dati Opta, che anticipano i principali match del weekend calcistico.

Cesena - Modena: Il ritorno della sfida

Cesena e Modena si affrontano nuovamente in Serie BKT dopo 3141 giorni dall'ultimo incontro (7 febbraio 2016). Storicamente, il Cesena ha avuto la meglio sui gialloblù con 15 vittorie in 34 gare (12 pareggi, 7 sconfitte). I bianconeri non perdono contro il Modena da cinque partite (2 vittorie, 3 pareggi) e hanno mantenuto la porta inviolata in quattro di questi incontri. In Serie B, il Cesena ha registrato più "clean sheet" contro il Modena (19) rispetto a qualsiasi altra squadra, a pari merito con il Bari.

Bari - Mantova: sfide sempre incerte

Le statistiche tra Bari e Mantova sono equilibrate, con 8 pareggi su 14 incontri in Serie BKT. I pugliesi hanno vinto quattro partite, mentre il Mantova ne ha conquistate solo due. Interessante notare che il Bari ha tenuto la porta inviolata in nove di queste 14 sfide, compresi gli ultimi due match. Il Mantova, dopo la vittoria contro la Salernitana, punta a ottenere due successi consecutivi in Serie BKT, un risultato che manca dal gennaio 2010.

Brescia - Frosinone: dominio ciociaro

Il Frosinone ha vinto sei delle ultime nove sfide contro il Brescia in Serie BKT, inclusi gli ultimi due incontri. Il Brescia, che inizialmente era imbattuto nelle prime sei gare interne contro i ciociari, ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe contro il Frosinone.

Cittadella - Catanzaro: sfida recente

Cittadella e Catanzaro si sono incontrate solo due volte in Serie BKT, con il Catanzaro imbattuto in entrambe le occasioni. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Modena, il Cittadella potrebbe ottenere due successi consecutivi senza subire reti per la prima volta dal dicembre 2023.

Cremonese - Spezia: equilibrio storico

Questa sarà la 27ª sfida tra Cremonese e Spezia in Serie BKT, con un bilancio leggermente a favore dei liguri (11 vittorie contro 10). La Cremonese è rimasta imbattuta negli ultimi tre incontri, vincendo i due più recenti. La squadra grigiorossa ha tenuto la porta inviolata in sei degli ultimi nove match contro lo Spezia, mentre i liguri non perdono da nove partite in Serie BKT.

Juve Stabia - Palermo: rosanero favoriti

La Juve Stabia ha vinto solo due degli ultimi 13 confronti contro il Palermo tra Serie BKT e Serie C. I rosanero hanno segnato almeno due gol in sei delle ultime sette sfide contro la squadra campana, rimanendo imbattuti in sei delle ultime sette trasferte. Il Palermo, però, dovrà vedersela con una Juve Stabia in forma, prima in classifica con otto punti.

Carrarese - Sassuolo: sfida inedita in Serie B

Le due squadre si sono incontrate solo due volte nella storia recente, entrambe nel 2005/06 in Lega Pro 2, con la Carrarese vincitrice in entrambe le occasioni. Il Sassuolo, che ha pareggiato le prime due trasferte di questa stagione, punta a mantenere l'imbattibilità esterna per la prima volta nella sua storia in Serie BKT.

Cosenza - Sampdoria: tabù blucerchiato

La Sampdoria non ha mai perso contro il Cosenza in Serie BKT, con sette vittorie e tre pareggi nei 10 incontri disputati. Il Cosenza, che ha pareggiato le ultime due gare, potrebbe chiudere tre match consecutivi in parità per la prima volta dall’aprile 2023.

Reggiana - Südtirol: granata in forma

La Reggiana ha vinto cinque delle ultime otto sfide contro il Südtirol e, con sette punti nelle prime quattro partite di campionato, sta vivendo uno dei migliori avvii di sempre in Serie BKT. Il Südtirol, dopo due vittorie iniziali, ha subito due sconfitte consecutive e rischia di collezionare tre ko di fila per la prima volta dal novembre 2023.

Salernitana - Pisa: equilibrio perfetto

La Salernitana ha pareggiato 11 delle 20 partite disputate contro il Pisa in Serie BKT, un record condiviso con Pescara, Verona e Vicenza. I granata, che hanno vinto le prime due gare casalinghe di questo campionato, puntano al terzo successo interno consecutivo, un risultato che manca dal 1997/98.