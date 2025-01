Calcio Serie B: tutto pronto per la 21ª giornata di campionato

La Serie BKT 2024/2025 entra nel vivo con la 21ª giornata, un turno fondamentale per le squadre in lotta per la promozione e per quelle impegnate a evitare la retrocessione.

Analizziamo il calendario, i big match e l'andamento generale del campionato.

Il Calendario della 21ª Giornata

Le partite della 21ª giornata si giocheranno il 12 gennaio, con sfide che potrebbero influenzare significativamente la classifica:

Salernitana - Sassuolo (12:30): I granata, terzultimi, affrontano il Sassuolo, capolista e squadra più costante del torneo.

Cosenza - Mantova (15:00): I lupi calabresi devono invertire la rotta per lasciare l'ultimo posto in classifica.

Frosinone - Cremonese (15:00): Scontro cruciale per i playoff e la salvezza.

Palermo - Modena (15:00): Una sfida tra due squadre che cercano stabilità a metà classifica.

Reggiana - Bari (15:00): Partita delicata, con i pugliesi in lotta per i playoff e gli emiliani che inseguono la salvezza.

Spezia - Juve Stabia (15:00): Gara interessante per due squadre che occupano la zona alta della classifica.

Südtirol - Catanzaro (15:00): Il Catanzaro, sesto in classifica, sfida un Südtirol in difficoltà ma agguerrito.

Cesena - Cittadella (17:15): Il Cesena punta a consolidare il decimo posto contro un Cittadella in cerca di punti salvezza.

Brescia - Sampdoria (18:30): Una sfida tra due squadre che vogliono risalire in classifica.

Pisa - Carrarese (20:30): Il big match serale vede il Pisa, secondo, sfidare una sorprendente Carrarese in zona playoff.

I Riflettori sui Big Match

Pisa - Carrarese: Questa sfida rappresenta un vero e proprio esame per entrambe le squadre. Il Pisa, secondo in classifica con 43 punti, vuole mantenere il passo del Sassuolo e consolidare la posizione. La Carrarese, attualmente ottava, punta a difendere il posto nei playoff e a confermare la solidità mostrata in questa stagione.

Südtirol - Catanzaro: Il Catanzaro si è affermato come una delle sorprese più positive del campionato. Con 27 punti, i giallorossi calabresi occupano il sesto posto e puntano a una vittoria per rafforzare la propria posizione in zona playoff. Il Südtirol, invece, è in piena lotta per la salvezza e potrebbe sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi.

Spezia - Juve Stabia: Con lo Spezia terzo a quota 38 punti e la Juve Stabia che insegue in quinta posizione, questa partita è una vera sfida al vertice. Entrambe le squadre cercano continuità per raggiungere l’obiettivo della promozione.

Analisi dell’Andamento del Campionato

Con 20 giornate alle spalle, il Sassuolo guida saldamente la classifica con 46 punti, frutto di 14 vittorie e un attacco che si dimostra il più prolifico della Serie B.

Dietro, il Pisa (43 punti) e lo Spezia (38 punti) rappresentano le principali inseguitrici, mostrando una solidità in difesa che potrebbe fare la differenza nel lungo termine.

In zona playoff troviamo squadre competitive come Cremonese, Juve Stabia e Catanzaro, che hanno dimostrato una crescita costante.

Tra queste, il Catanzaro spicca per la capacità di adattarsi rapidamente alla categoria e per l’efficacia offensiva.

Nella parte bassa della classifica, il Cosenza, penalizzato di 4 punti, lotta per abbandonare l'ultimo posto.

Anche Südtirol e Salernitana cercano una svolta per evitare la retrocessione.

Il Fattore Promozione e Salvezza

La lotta per la promozione diretta sembra un affare ristretto tra Sassuolo, Pisa e Spezia, ma le squadre in zona playoff potrebbero riservare sorprese.

D’altro canto, la battaglia per la salvezza si preannuncia serrata, con almeno sei squadre coinvolte in una corsa che potrebbe decidersi solo all’ultima giornata.

Come Seguire le Partite

Le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN e LaB Channel tramite Prime Video, offrendo agli appassionati una copertura completa di questa entusiasmante giornata di campionato.