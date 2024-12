Calcio Serie BKT, al via la 16ª giornata: scontri decisivi e sfide dal sapore unico

La 16ª giornata del campionato di Serie BKT prende il via questa sera con un anticipo che promette emozioni: Juve Stabia e Südtirol si sfideranno in una gara inedita. La formazione campana, guidata da Guido Pagliuca, cerca un riscatto dopo un periodo difficile che l’ha vista senza vittorie nelle ultime sette partite (5 pareggi, 2 sconfitte). Una serie negativa che potrebbe toccare un nuovo record, l’ultimo risalente al 2014 con 20 match senza successi.

Le gare del sabato: incroci pericolosi in chiave classifica

Il sabato si apre alle 15.00 con cinque incontri di rilievo. Il Modena ospiterà la Salernitana, forte di un’imbattibilità storica contro i campani in Serie B (13 vittorie e 8 pareggi su 28 confronti). A seguire, il Cesena sarà impegnato nella delicata trasferta contro il Bari, imbattuto da 13 turni e una delle squadre più in forma del campionato. I galletti puntano a scalare ulteriormente la classifica in una gara che si preannuncia equilibrata.

La Carrarese, in lotta per la salvezza, sfiderà il Palermo, reduce da sei trasferte positive (3 vittorie, 3 pareggi) e galvanizzato dal recente successo sullo Spezia. Parallelamente, il Pisa sarà ospite del Mantova: i nerazzurri cercano di interrompere la serie negativa di una sconfitta e un pareggio, mentre il Mantova punta a mantenere l’imbattibilità casalinga, una striscia che dura dal 2009.

Sempre nel pomeriggio di sabato, il Frosinone affronterà il Cosenza, tentando di inanellare due vittorie consecutive per la prima volta in questa stagione. Gli uomini di Massimiliano Alvini, però, hanno dimostrato solidità, con sette gare senza sconfitte alle spalle (2 vittorie, 5 pareggi).

Domenica di big match: Sassuolo e Spezia in scena

La giornata di domenica promette spettacolo con i big match della 16ª giornata. Il Sassuolo, capolista, ospiterà una Sampdoria in difficoltà al Mapei Stadium. I neroverdi, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato, cercano riscatto dopo il pesante 6-1 subito in Coppa Italia contro il Milan. D’altro canto, la Samp, senza vittorie da cinque turni, proverà a invertire la rotta.

Lo Spezia, terzo in classifica, sfiderà il Cittadella al Manuzzi. Storicamente, gli Aquilotti hanno avuto la meglio nei precedenti, segnando almeno una rete in tutte le ultime otto sfide contro i veneti.

Sempre domenica, la Cremonese affronterà la Reggiana in un confronto che spesso ha visto prevalere i pareggi: ben 11 nelle ultime 13 sfide. Infine, il Catanzaro sfiderà il Brescia in una gara dal peso specifico importante. I calabresi sono reduci da cinque pareggi consecutivi, mentre le Rondinelle non vincono da tre partite. Occhi puntati su Pietro Iemmello, che potrebbe fare la differenza dopo la tripletta decisiva contro la Samp nel turno precedente.

Classifica e significati opposti

Ogni partita di questa giornata offre spunti e significati diversi: lotta per la salvezza, posizionamenti playoff e rincorsa alla promozione diretta. La Serie BKT si conferma ancora una volta un campionato incerto e spettacolare, pronto a regalare emozioni fino all’ultimo minuto.