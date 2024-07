Calcio. Tracollo al Bonolis: Mister Baldini "Io non devo essere il problema", in balia della tempesta - Video-highlights

Crotone affonda a Teramo: Mister Baldini tra amarezza profonda e un futuro incerto dopo la sconfitta contro il Monterosi.

CROTONE – Il fischio finale al Bonolis di Teramo ha segnato l'ennesimo capitolo di una stagione travagliata per il Crotone, sconfitto per 1-0 dal Monterosi. L'allenatore Francesco Baldini, nel post-partita, è sembrato l'ombra del leader carismatico conosciuto fino a ieri, esprimendo una disperazione palpabile che trascende la semplice amarezza sportiva.

"Bisogna chiamare le cose con il loro nome: oggi non abbiamo solo perso una partita, abbiamo fallito come squadra, come progetto, come sogni di una comunità intera", ha dichiarato Baldini, la cui voce tradiva un senso di sconfitta che va ben oltre il punteggio.

Nonostante la fiducia e le risorse messe a disposizione dalla società, inclusi i vantaggi logistici di un viaggio aereo, Baldini ha espresso un senso di fallimento nel trasformare queste condizioni in performance degne di nota. "È come se avessimo smarrito la bussola, la capacità di lottare e di credere in noi stessi", ha aggiunto con tono funereo.

Con una chiarezza spietata, Baldini ha poi parlato della mancanza di carattere e della passività vista in campo: "Abbiamo mostrato di essere una squadra senza anima, senza coraggio. E non sto parlando di sfortuna o di giornate no, sto parlando di una crisi di identità, di una mancanza assoluta di quella fame che dovrebbe essere il motore di ogni sportivo."

Guardando al futuro, il tecnico si trova a gestire non solo le aspettative deluse, ma anche la crescente pressione e il malcontento dei tifosi. "La fiducia è una pianta delicata, richiede cura e attenzioni, e temo che abbiamo lasciato che si appassisca", ha confessato, proiettando un'ombra di dubbio sulla sua stessa permanenza alla guida della squadra.

Mentre le speranze di play-off si dissolvono come nebbia al sole, Baldini rimane sospeso in un limbo di incertezze, chiudendo il suo intervento con una promessa che suona quasi come un addio: "Non voglio essere l'ancora che trascina giù questa squadra. Domani parlerò con i dirigenti e insieme prenderemo decisioni, perché è chiaro che non possiamo continuare su questa strada."





Di seguito il video integrale del tecnico Baldini dopo Monterosi-Crotone 1-0









Monterosi Tuscia - Crotone 1-0 | Gli Highlights