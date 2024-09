Calcio, la Cremonese al "Ceravolo" con una formazione molto rimaneggiata

I grigiorossi scenderanno in Calabria con una rosa ampiamente rimaneggiata.

Mister Stroppa dovrà far fronte a diverse assenze per la gara di domani al “Ceravolo”. Diversi sono infatti gli indisponibili tra squalificati, infortunati e influenzati.

Allo squalificato Luka Lochoshvili, che dovrà scontare la terza delle quattro giornate comminategli dal giudice sportivo si aggiungono quelle per infortunio di Luca Ravanelli, Cristian Buonaiuto, Federico Bonazzoli e Federico Ceccherini.

Come se non bastasse saranno indisponibili in quanto influenzati anche Zan Majer e Marco Nasti.

Il tecnico lombardo avrà dunque una scelta abbastanza limitata per mandare in campo gli undici che affronteranno il Catanzaro.

Viste le tante defezioni Stroppa è stato costretto a convocare alcuni elementi della Primavera.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Fulignati, Saro, Jungdal

Difensori: Barbieri, Bianchetti, Sernicola, Triacca, Antov, Quagliata, Moretti

Centrocampisti: Pickel, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Lordkipanidze, Milanese, Zanimacchia, Vazquez

Attaccanti: De Luca, Johnsen, Gabbiani

Maurizio Martino