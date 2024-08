Catanzaro calcio: ecco i numeri di maglia ufficiale delle Aquile per la stagione 2024-2025!

US Catanzaro 1929: Ecco i Numeri delle Aquile per la Stagione 24/25!

CATANZARO 07 AGO. - La squadra di calcio US Catanzaro 1929 ha ufficialmente rivelato i numeri di maglia per la stagione 2024/2025. I tifosi delle Aquile possono ora scoprire con quale numero i loro giocatori preferiti scenderanno in campo quest'anno. Di seguito, una panoramica dettagliata dei numeri assegnati ai giocatori, divisi per ruolo.

Portieri

- 1 - Dini

- 22 - Pigliacelli

- 99 - Borrelli

Difensori

- 2 - Piras

- 3 - Turicchia

- 4 - Antonini

- 6 - Bonini

- 14 - Scognamillo

- 23 - Brighenti

- 32 - Krajnc

- 92 - Situm

Centrocampisti

- 8 - Koutsoupias

- 10 - Petriccione

- 17 - Brignola

- 20 - Pontisso

- 21 - Pompetti

- 24 - Pagano

- 77 - Volpe

Attaccanti

- 7 - Compagnon

- 9 - Iemmello

- 19 - Curcio

- 28 - Biasci

- 90 - Pittarello

Con la nuova stagione alle porte, il mister Fabio Caserta, insieme ai suoi giocatori, punta a migliorare le prestazioni dell'anno scorso. I numeri di maglia, sebbene simbolici, rappresentano per molti giocatori un legame speciale con i tifosi e una motivazione ulteriore per dare il massimo in campo.

Il numero 1 di Dini, ad esempio, incarna la responsabilità del ruolo di portiere titolare, mentre il numero 10 di Petriccione riflette il tradizionale ruolo creativo del centrocampista. I tifosi aspettano con impazienza di vedere all'opera anche i nuovi numeri come il 99 di Borrelli e il 77 di Volpe.

La stagione 2024/2025 si preannuncia ricca di emozioni per i tifosi delle Aquile. Con questi nuovi numeri di maglia, la squadra è pronta a scendere in campo e a lottare per raggiungere nuovi traguardi. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e seguiteci per tutte le novità su US Catanzaro 1929! (Fonte US Catanzaro 1929)