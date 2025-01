Calciomercato, aprono i battenti e già si muove qualcosa in casa Catanzaro

E’ iniziata nella mattinata di ieri la campagna acquisti invernale e già i primi movimenti sono quasi ufficializzati da parte della società giallorossa

A partire da ieri e fino al 3 febbraio il calciomercato darà i suoi verdetti in merito ai trasferimenti da parte di quanti hanno trovato poco spazio nelle rispettive società di appartenenza e cercheranno quindi una nuova sistemazione.

In casa Catanzaro si hanno le idee chiare sul da farsi e si registrano i primi movimenti dei quali si attende solo l’ufficialità.

E’ il caso dell’esterno di centrocampo Volpe che, acquistato dal club giallorosso nella scorsa estate dal Potenza, non ha mai praticamente messo piede nel corso di questa prima parte di stagione se non nelle amichevoli precampionato.

La sua destinazione che inizialmente si pensava fosse Crotone è poi cambiata. Il suo futuro sarà sempre in serie C ma a Cerignola, che ha praticamente concluso la trattativa per il suo prestito fino a giugno prossimo.

Altra operazione in uscita dal Catanzaro che prevede sempre la formula del prestito secco riguarda l’esterno di difesa Piras che al pari di Volpe non ha trovato spazio nel corso della prima metà di stagione. E’ il Crotone ad aver trovato l’accordo con il club del presidente Noto.

Altro elemento che lascerà la città dei tre colli è Turicchia che ritornerà alla società di appartenenza, la Juventus, che lo aveva dato in prestito ai giallorossi ma che non è mai rientrato nei piani tattici di mister Caserta. Il suo ritorno alla Juventus NextGen è ormai cosa fatta.

Notizia dell’ultima ora riguarda il giovane Pagano che, giunto a Catanzaro in prestito dalla Roma, sembrava potesse ritornare nella capitale ma è intenzione del ragazzo cercare maggior spazio nell’undici di Caserta e pertanto il suo destino per adesso è legato alla società calabrese.

Il DS Polito sa cosa necessita a mister Caserta ed è già molto attivo alla ricerca di un quinto per il centrocampo in grado di coprire l’intera fascia – e quindi che sappia effettuare indistintamente le due fasi di gioco – e un centrale difensivo di esperienza. A tal proposito il brasiliano Antonini dovrebbe rimanere a meno che non si faccia avanti qualcuno con un’offerta molto allettante per la quale si potrebbe discutere di una sua eventuale partenza.

Stesso discorso vale per l’attaccante Biasci che è stato richiesto dal Brescia.

Per ciò che riguarda la squadra, la preparazione in vista della ripresa del campionato che prevede la trasferta di Bolzano contro il Sudtirol è in programma il giorno dell’Epifania a Giovino.

Maurizio Martino