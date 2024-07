Calciomercato. Catanzaro, l’addio di Donnarumma: “Mi avete fatto sentire uno di voi, abbiamo sognato qualcosa di grande

CATANZARO - È arrivata all’epilogo l’avventura di Alfredo Donnarumma in giallorosso. L’attaccante ha salutato società e tifosi con un post su Instagram, esprimendo la sua gratitudine e affetto per il periodo trascorso con la squadra.

Donnarumma, dopo nove mesi di intensa attività con la maglia del Catanzaro, si prepara a fare ritorno alla Ternana, segnando la fine di un prestito che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del giocatore. Attraverso un post sul suo profilo Instagram, l’attaccante ha voluto dedicare un messaggio speciale a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa avventura.

Con queste parole, Donnarumma ha voluto sottolineare l’importanza e il significato del periodo trascorso con il Catanzaro, evidenziando i momenti di felicità e la calorosa accoglienza ricevuta dai tifosi e dai compagni di squadra. Un addio carico di emozione che segna la fine di un capitolo importante per l’attaccante, il quale porta con sé ricordi indelebili e un legame speciale con la squadra e la città.

Testo integrale del Calciatore Alfredo Donnaruma

La mia avventura in giallorosso è durata 9 mesi, praticamente un parto, ed è nata una bella storia fatta di passione, calore ed emozioni. Siamo arrivati dove nessuno si aspettava, meritandoci ogni vittoria, ogni gioia. Ci siamo permessi anche il lusso di sognare qualcosa di grande. Non si è realizzato ma il saluto di Cremona rimarrà con me a lungo. Grazie Catanzaro, grazie ragazzi, mi avete accolto e mi avete fatto sentire come fossi con voi da sempre. Una parte del mio cuore rimarrà con voi

AD99