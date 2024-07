È ufficiale Ciro Polito nuovo Ds del Catanzaro: da calciatore a direttore sportivo di successo

Ciro Polito: Nuovo Direttore Sportivo del Catanzaro, Un Passato di Successi e Nuove Ambizioni.

CATANZARO, 20 GIU. - Ciro Polito è stato ufficialmente nominato direttore sportivo dell’US Catanzaro. Con un contratto biennale e un’opzione per il terzo anno, Polito si unisce al club giallorosso portando con sé una vasta esperienza maturata nelle sue precedenti posizioni con Juve Stabia, Ascoli e, più recentemente, Bari.

Il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, ha espresso grande entusiasmo per l'arrivo di Polito, descrivendolo come un tassello fondamentale per il futuro del club. "Stiamo ricomponendo il puzzle per essere pronti, senza alcun problema, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. La scelta di Polito non è stata casuale: volevamo un uomo competente e di esperienza, capace di far partire un nuovo ciclo della nostra storia sportiva."

Polito e il Suo Percorso: Da Calciatore a DS di Successo

Nato a Napoli 45 anni fa, Ciro Polito ha avuto una carriera variegata e ricca di esperienze sia in campo che dietro le quinte. Come calciatore, ha dimostrato talento e dedizione, qualità che ha saputo trasferire nella sua carriera dirigenziale. Durante i tre anni a Bari, Polito ha ottenuto risultati notevoli, tra cui una salvezza molto sofferta ma altrettanto significativa, che ha rafforzato la sua reputazione di direttore sportivo capace e determinato.

Una Nuova Era per il Catanzaro

Polito ha commentato con entusiasmo il suo nuovo incarico: "Il calcio è fatto di cicli. Quello che ha fatto il Catanzaro nelle ultime stagioni è stato incredibile, ma ora è giusto rifondare con la volontà di essere all’altezza delle ambizioni della società." Ha inoltre sottolineato l'importanza della chiamata ricevuta direttamente dal presidente Noto, uno dei pochi a questi livelli a incarnare la figura di una proprietà impegnata direttamente nella gestione del club.

"La sua scelta mi ha riempito di orgoglio, non ci ho pensato un attimo," ha dichiarato Polito. "Sono pronto a mettere tutte le mie competenze a disposizione del Catanzaro e a iniziare questa nuova avventura con determinazione e passione."

Ambizioni e Futuro

Con l’arrivo di Ciro Polito, l'US Catanzaro mira a consolidare la propria posizione e a prepararsi al meglio per le sfide future. La combinazione di esperienza, competenza e passione di Polito rappresenta un valore aggiunto significativo per il club, che si appresta a vivere una nuova era sotto la sua guida.

La nomina di Polito è stata accolta con favore sia dai tifosi che dall'intero staff del Catanzaro, che vedono in lui la figura giusta per portare avanti le ambizioni della società e per costruire un futuro solido e di successo.