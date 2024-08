Calciomercato: poker di acquisti per il Catanzaro, ufficiali La Mantia, Breit, D'Alessandro e Coulibaly

CATANZARO - Il Catanzaro mette a segno un colpo di mercato da vero protagonista: quattro nuovi acquisti per rinforzare la rosa e affrontare con ambizione la prossima stagione.

La società giallorossa ha ufficializzato gli arrivi di Andrea La Mantia, Philipp Breit, Marco D’Alessandro e Mamadou Coulibaly, giocatori con caratteristiche diverse ma tutti pronti a dare un importante contributo alla squadra.

Andrea La Mantia è il nuovo attaccante del Catanzaro. Arriva in prestito dalla SPAL e porterà in giallorosso la sua esperienza e il suo fiuto del gol.

Nell'ultima stagione, ha giocato per la Feralpisalò in Serie B, segnando 8 reti in 37 presenze.

Classe 1991, La Mantia ha una lunga carriera in Serie B con Frosinone, Pro Vercelli, Virtus Entella, Empoli, Lecce e SPAL, con un totale di 218 presenze e 64 gol.

Ha anche maturato esperienza in Serie A con Lecce ed Empoli, collezionando 30 presenze e 4 reti.

Il suo contratto con il Catanzaro è fino a giugno 2025, un accordo che punta a dare continuità e incisività all’attacco giallorosso.

Marco D’Alessandro rinforza l’attacco del Catanzaro, firmando un contratto a titolo definitivo.

L’esterno offensivo, nato nel 1991, proviene dal Monza, dove ha contribuito alla storica promozione in Serie A dei brianzoli.

Nella scorsa stagione, in prestito al Pisa in Serie B, ha messo a segno 3 reti in 23 presenze.

Con una carriera che vanta esperienze in Serie A con Roma, Bari, Atalanta, Lecce, Udinese e SPAL, e in Serie B con diverse squadre, D’Alessandro porta al Catanzaro non solo esperienza, ma anche versatilità e capacità di creare occasioni da gol.

Il suo contratto è valido fino a giugno 2026, un segnale di fiducia del club nelle sue capacità.

Philipp Breit è il giovane talento che il Catanzaro ha scelto per rinforzare il reparto difensivo.

Difensore centrale austriaco classe 2003, Breit arriva in prestito con diritto di riscatto dalla SPAL.

È un giocatore promettente che ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della SV Horn, squadra della seconda divisione austriaca, prima di approdare alla SPAL nel 2022.

Se il Catanzaro deciderà di esercitare il diritto di riscatto, Breit resterà in giallorosso fino al 2028, una scommessa sul futuro della difesa del club.

Mamadou Coulibaly è il nuovo rinforzo a centrocampo per il Catanzaro.

Il giocatore senegalese, classe 1999, arriva a titolo definitivo dalla Salernitana.

La scorsa stagione, Coulibaly ha giocato in Serie B con il Palermo, dove ha totalizzato 19 presenze e un gol.

Con precedenti esperienze in Serie B con Carpi, Virtus Entella, Trapani, Salernitana e Ternana, e in Serie A con Salernitana, Udinese e Pescara, Coulibaly porta in dote al Catanzaro solidità e dinamismo a centrocampo.

Il suo contratto prevede una durata di un anno con opzione per il secondo, pronto a dimostrare il suo valore nella nuova avventura giallorossa.

Con questi quattro acquisti, il Catanzaro dimostra di avere grandi ambizioni per la prossima stagione.

La società si è mossa con decisione sul mercato per fornire al mister una rosa competitiva, capace di lottare su ogni fronte.

I tifosi attendono con ansia di vedere i nuovi acquisti all’opera e sperano che possano portare successi e soddisfazioni al club.