Calciomercato Serie B: ultimi acquisti, cessioni e trattative, tutti i dettagli

Calciomercato Serie B 2024-25: ultimi acquisti, cessioni e trattative

Catanzaro - Trovato l'accordo per Pigliacelli, si lavora col Palermo: i dettagli

Il Catanzaro è a caccia del sostituto di Andrea Fulignati per la porta e Ciro Polito, DS ma anche ex portiere, ha posto come priorità l’acquisto di un estremo difensore. Stando a quanto riportato da uscatanzarocalcionews.it, i giallorossi hanno trovato l’accordo personale con Mirko Pigliacelli. Per l’estremo difensore è pronto un contratto biennale ed ora si lavora col Palermo. I due club non hanno ancora raggiunto l’intesa definitiva, ma le parti sono fiduciose di poter chiudere l'accordo.

Salernitana - Piace il profilo di Andres Tello per il centrocampo

La classe 1996 è stato accostato alla squadra granata nelle ultime ore. Il calciomercato è iniziato da una settimana e il direttore sportivo della Salernitana, Gianluca Petrachi, sta lavorando duramente per migliorare una rosa uscita malconcia dalla scorsa stagione. Uno dei reparti da rinforzare è sicuramente il centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il ds granata ha sondato il profilo di Andres Tello, classe 1996 di proprietà del Catania. Nonostante le caratteristiche offensive del giocatore, Petrachi sta valutando altre opzioni, tra cui Luca Fiordilino del Venezia, più incline alla fase difensiva.

Calciomercato Frosinone – Angelozzi e i possibili affari con la Juventus

Il ritorno del Frosinone in Serie A passa anche per i nuovi innesti del club ciociaro. Nonostante nella passata stagione i prestiti di giovani talenti dalla Juventus non abbiano contribuito alla salvezza, quest'anno i canarini intendono rinforzare l'organico di mister Vivarini con alcuni giovani bianconeri. Ottimi i rapporti tra Angelozzi e Giuntoli. Il profilo più apprezzato è quello del centrocampista Joseph Nonge, anche se la concorrenza è alta. Altri nomi sul taccuino del d.t. giallazzurro includono Hasa, Pecorino, Sekulov, Turco e Savona.

Juve Stabia - Arriva in prestito Matosevic dalla Triestina

Tra l’ufficiale apertura del calciomercato e l’avvio della campagna abbonamenti, giorni intensi per i vertici societari della Juve Stabia. Secondo quanto riportato da trivenetogoal.it, mancano solo le firme per concludere il prestito con diritto di riscatto del portiere Kristjan Matosevic, classe 1997 di proprietà della Triestina. Il ventisettenne croato ha difeso i pali del Cosenza in Serie B dal 2020 al 2023 e nella scorsa stagione ha giocato con la Triestina. Matosevic ricoprirà il ruolo di secondo portiere.

Da Crespi a Scaglia, da Martini a Palumbo: il punto sulle mosse di calciomercato del Südtirol

Con l’apertura del calciomercato, le trattative per la Serie B stanno entrando nel vivo. Il Südtirol ha scelto di mantenere continuità confermando Federico Valente e rinnovando il ds Paolo Bravo. Gli altoatesini sono vicini a Valerio Crespi, attaccante della Lazio. In uscita, il difensore Scaglia si avvicina alla Juventus Next Gen. Tra i nomi in entrata anche Martin Palumbo della Juventus Next Gen e il giovane centrocampista Martini.

Cosenza - Altro colpo in arrivo: bloccato Dalle Mura

Il Cosenza prosegue nel suo mercato oculato, colpo dopo colpo. Secondo cosenzachannel.it, i Lupi hanno bloccato il difensore Christian Dalle Mura, classe 2002, di proprietà della Fiorentina. Dopo una stagione positiva alla Ternana, si cerca una formula d'acquisto adeguata, probabilmente a titolo definitivo con un controriscatto a favore della Fiorentina.

Bari - Per Partipilo si va verso il prestito con obbligo di riscatto

Il Bari sta insistendo con il Parma per il passaggio di Anthony Partipilo in biancorosso. Le opzioni sul tavolo includono il trasferimento definitivo per un milione di euro o, preferibilmente, un prestito con obbligo di riscatto, con un contributo del Parma per lo stipendio del calciatore. Luigi De Laurentiis deve monitorare anche l'interesse del Cesena per l'attaccante.

Spezia - Occhi puntati su Liguori del Padova

Secondo il Corriere del Veneto, lo Spezia ha mostrato interesse per l’attaccante del Padova Michael Liguori, classe ’99. I biancoscudati considerano Liguori un pezzo pregiato, e sarà difficile vederli privarsene senza un'offerta importante.

Dal Brasile - In bilico il passaggio di Tressoldi al Corinthians*

UOL Esporte riporta che l'affare che avrebbe dovuto portare Ruan Tressoldi dal Sassuolo al Corinthians è in fase di stallo. Il difensore non ha convinto del tutto la dirigenza del Corinthians, che inizialmente era interessata a Lucas Verissimo. Tressoldi partirà con Fabio Grosso per il ritiro estivo.

Pisa - Si attendono risposte da Viola e Lapadula: il punto sulle trattative nerazzurre

La dirigenza del Pisa è al lavoro per nuovi acquisti in vista della prossima stagione. La Nazione riporta che c'è interesse per Angori dell'Empoli, mentre continua la telenovela con Nicolas Viola e il pressing su Caligara dell’Ascoli. Interessano anche Edoardo Iannoni del Perugia e Mattia Valoti, ma il ritorno di quest'ultimo potrebbe essere ostacolato dall'interesse di Palermo e Cremonese. Si attende una risposta da Gianluca Lapadula, mentre si monitorano Ballet del Como, Seghetti del Perugia e Buso del Lecco per l'attacco.