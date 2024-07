Calciomercato Serie B: ecco le nuove trattative, acquisti e cessioni

ROMA - Dalla Sampdoria al Cosenza, le squadre si preparano per la nuova stagione: interesse per Giacomo Calò e Lorenzo Sgarbi, mentre Salvatore Elia potrebbe rimanere allo Spezia. Movimenti in vista anche per Reggiana, Cremonese, Bari e Pisa.

La finestra estiva di calciomercato sta per aprirsi e le squadre di Serie B sono già al lavoro per rafforzare le loro rose. Ecco una panoramica delle trattative, degli acquisti e delle cessioni più interessanti:

Sampdoria: Interesse per Giacomo Calò del Cosenza

La Sampdoria, sotto la guida di Andrea Pirlo, sta cercando di rinforzare la sua rosa. Tra i nomi più caldi c'è Giacomo Calò, centrocampista del Cosenza classe 1997, autore di 8 assist e 1 gol nella scorsa stagione. Anche la Reggiana è interessata al giocatore, ma Calò potrebbe preferire un ritorno alla Sampdoria, dove è cresciuto nelle giovanili.

Catanzaro, Ambrosino farà ritorno al Napoli. Poi il Frosinone?

"Il Frosinone sta puntando gli occhi su Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante classe 2003 che ha ben figurato con il Catanzaro nell’ultima stagione. Ambrosino, che tornerà al Napoli dopo il prestito in Calabria, è seguito da diverse squadre della Serie B, ma il Frosinone sembra essere particolarmente interessato al talento del giovane attaccante"

Presto per parlare di trattative, il Frosinone è al momento concentrato sul capito allenatore ma senza dubbio Ambrosino, classe 2003, è un profilo che potrebbe fare al caso del Frosinone calcio sempre molto attento ai giovani di prospettiva

Bari: Lorenzo Sgarbi nel mirino

Il Bari, dopo aver mantenuto la categoria, cerca un nuovo attaccante per rinforzare la squadra di Luigi De Laurentiis. Tra i candidati c'è Lorenzo Sgarbi, seconda punta dell'Avellino, con 7 gol e 15 assist all'attivo. Il giocatore è di proprietà del Napoli, quindi sarà necessaria una trattativa tra i club.

Reggiana e Cremonese: sfida per Jan Dapo

La Reggiana e la Cremonese sono interessate a Jan Dapo, giovane terzino mancino del NK Domzale. Con 33 presenze, 3 gol e 3 assist nella scorsa stagione, il giocatore sloveno è uno dei profili più seguiti in questa finestra di mercato.

Spezia: il futuro di Salvatore Elia

L'attaccante Salvatore Elia, assistito da Michele Puglisi, è nel mirino dell'Heerenveen. Tuttavia, l'agente del giocatore ha precisato che non è certo che Elia lascerà lo Spezia, con un contratto valido fino al 2026.

Sampdoria: interesse per Nicola Murru

Nicola Murru, terzino classe 1994 in scadenza di contratto con la Sampdoria, è oggetto di interesse di diversi club, tra cui l'Hellas Verona. La Sampdoria potrebbe risparmiare sull'ingaggio del giocatore, libero di scegliersi una nuova squadra.

Cosenza: Baldovino Cimino nel Mirino dell'Empoli

Il terzino Baldovino Cimino del Cosenza ha attirato l'attenzione dell'Empoli. Con 16 presenze e 1 assist nella scorsa stagione, Cimino è considerato un giovane promettente con ampi margini di miglioramento.

Sassuolo: Matheus Henrique Conteso tra Italia e Brasile

Il centrocampista Matheus Henrique è in bilico tra la permanenza al Sassuolo e un possibile ritorno in Brasile. Il suo agente, Fabio Melo, ha dichiarato che ci sono diverse squadre interessate, ma la decisione spetta al Sassuolo.

Reggiana: Matteo Maggio dalla Pro Vercelli

La Reggiana è alla ricerca di nuovi rinforzi per il nuovo allenatore William Viali. Tra i nomi in lista c'è Matteo Maggio, attaccante della Pro Vercelli, autore di 12 gol e 8 assist nella scorsa stagione.

Pisa: Zan Majer dalla Cremonese

Il Pisa, in attesa dell'ufficializzazione di Filippo Inzaghi come nuovo allenatore, sta cercando di ingaggiare Zan Majer, centrocampista della Cremonese.

Fabio Lucioni: Possibile addio al Palermo

Il difensore centrale Fabio Lucioni potrebbe lasciare il Palermo ma rimanere in Serie B. Lo Spezia è tra i club interessati al giocatore, la cui esperienza potrebbe essere fondamentale per il club.

Queste sono solo alcune delle numerose trattative che caratterizzeranno il calciomercato di Serie B nelle prossime settimane. Le squadre sono al lavoro per migliorare le loro rose e puntare a una stagione di successi.