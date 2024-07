Calciomercato Serie B: US Catanzaro, Ufficiale Fulignati e Vandeputte alla Cremonese

CATANZARO - La società US Catanzaro ha ufficialmente annunciato la cessione del portiere Andrea Fulignati e dell’esterno Jari Vandeputte all’US Cremonese. I due calciatori si trasferiranno con la formula del prestito temporaneo, accompagnato dall'obbligo di riscatto.

Il Catanzaro ha espresso gratitudine nei confronti di Andrea e Jari per la loro professionalità, impegno e dedizione alla maglia nel corso degli anni. La società giallorossa augura ad entrambi i giocatori di raggiungere i loro obiettivi professionali con la nuova squadra.

Questa mossa rappresenta un importante cambiamento nel mercato della Serie B, con la Cremonese che si assicura due giocatori di esperienza per affrontare le sfide della stagione.

Il comunicato ufficiale dell’US Catanzaro 1929

La società US Catanzaro rende noto di avere perfezionato la cessione all’US Cremonese del portiere Andrea Fulignati e dell’esterno Jari Vandeputte. I due calciatori sono stati trasferiti a titolo temporaneo con obbligo di riscatto.

La società giallorossa ringrazia Andrea e Jari per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati in questi anni, e augura loro di realizzare gli obiettivi professionali che si sono prefissati.