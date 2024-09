Caldo africano al massimo e temporali forti in arrivo: le previsioni meteo

Domenica di Sole e Temperature Record in Italia, ma Attenzione ai Temporali Sulle Alpi e Nelle Zone Pedemontane del Nord. Scopri Dove Saranno Più Intensi.

Situazione Meteo:

L'Italia si prepara a vivere una domenica caratterizzata dal picco del caldo africano, grazie all'espansione dell'anticiclone africano che dominerà su gran parte del Paese.

Ci si aspetta una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature che raggiungeranno i 36/37°C nelle zone interne della Toscana e della Sardegna.

Tuttavia, una perturbazione in arrivo dall'Atlantico potrebbe portare i primi temporali, soprattutto sulle Alpi e nelle zone pedemontane piemontesi.

Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi per la giornata di domenica.

Previsioni dettagliate per domenica:

- Nord Italia:

La giornata inizierà con cieli soleggiati o leggermente velati, con qualche addensamento nuvoloso più marcato su Alpi e alta Val Padana.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della variabilità atmosferica con la possibilità di rovesci o temporali, soprattutto sulle zone alpine.

In serata, i temporali potrebbero intensificarsi, colpendo principalmente il Piemonte occidentale e l'Alto Adige, con possibilità di sconfinamenti locali verso la pianura torinese e il Cuneese.

Altrove, condizioni più stabili.

- Centro Italia:

Prevalenza di sole o velature leggere per gran parte della giornata.

Nel pomeriggio, variabilità in aumento sull'Appennino, con possibili rovesci isolati tra Lazio e Abruzzo, che andranno esaurendosi in serata.

- Sud Italia:

Giornata in prevalenza soleggiata, eccetto per un po' di variabilità pomeridiana nelle zone interne dell'Appennino e della Sicilia.

Possibili rovesci sul settore campano, calabro-lucano e nelle zone interne della Sicilia, ma in esaurimento entro sera.

In Sardegna, tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata.

Temperature:

Stazionarie con picchi di 36/37°C nelle zone interne della Toscana e della Sardegna.

Attese temperature di 34/35°C sulla Val Padana orientale, nelle zone interne tirreniche, pugliesi, nel Materano e nel Catanese interno. (3Bmeteo)

In aggiornamento