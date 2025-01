Capodanno. Nel catanzarese: petardo esplode, giovane perde cinque dita

Drammatico incidente a Lamezia Terme: giovane perde cinque dita a causa di un petardo

Lamezia Terme

Un Capodanno segnato da un grave incidente quello vissuto da un giovane di 24 anni, vittima di un'esplosione mentre maneggiava un petardo. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, durante i preparativi per i festeggiamenti, e ha causato al giovane la perdita di cinque dita.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il petardo sarebbe esploso improvvisamente nelle mani del ragazzo, mentre si trovava in casa con alcuni familiari. Ancora ignote le cause precise dell'accaduto, su cui sono in corso accertamenti. Dopo l'esplosione, il 24enne è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Paolo II, dove i medici hanno prestato le prime cure.

Indagini in corso

La Polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze del giovane ferito e dei familiari presenti al momento dell’esplosione. L’obiettivo è comprendere se il petardo fosse stato acquistato regolarmente o se potesse trattarsi di un ordigno artigianale, spesso causa di incidenti di questo genere.

L’allarme sulle esplosioni illegali

Con l’avvicinarsi delle festività, gli incidenti legati all’uso di petardi e fuochi d’artificio aumentano in modo preoccupante. Le forze dell’ordine continuano a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di acquistare prodotti certificati e di seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza. Gli ordigni illegali rappresentano infatti un pericolo non solo per chi li maneggia, ma anche per chi si trova nelle vicinanze.

Un appello alla prudenza

Questo grave incidente sottolinea ancora una volta i rischi legati all’uso improprio di petardi. Le autorità invitano tutti a celebrare il Capodanno in modo sicuro e a evitare comportamenti che possano mettere in pericolo la propria vita o quella degli altri.

La città di Lamezia Terme, ancora scossa dall’accaduto, si unisce nel sostegno al giovane e alla sua famiglia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.