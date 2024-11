Carenza idrica nel centro storico di Vibo Valentia: diffida del Comune a Sorical

Il Comune di Vibo Valentia ha inviato una diffida alla Sorical, società incaricata della gestione dell'acqua, per la carenza idrica che ha colpito il centro storico nella mattinata di oggi. Nonostante Sorical avesse garantito l'assenza di disservizi durante l'intervento di manutenzione programmato, i cittadini hanno riscontrato una sospensione del servizio che ha creato disagi significativi.

Lavaggio della vasca: promessa di Sorical non mantenuta

Secondo quanto comunicato dall'Ufficio comunicazione e informazione del Comune di Vibo Valentia, la società Sorical aveva informato che avrebbe effettuato un'operazione di lavaggio della vasca di accumulo del serbatoio situato in località "Tiro a segno", assicurando che l'intervento non avrebbe causato interruzioni nella distribuzione dell'acqua. Tuttavia, i tecnici comunali hanno rilevato che la carenza idrica ha interessato diverse aree, compreso l'istituto scolastico "Don Bosco", generando disagi per alunni, docenti e famiglie.

Diffida del Comune e richiesta di soluzioni preventive

Il Comune di Vibo Valentia ha prontamente diffidato Sorical, esortando la società a garantire una gestione adeguata che eviti simili inconvenienti in futuro. "Chiediamo che Sorical adotti tutte le misure necessarie per garantire il servizio, e preveda, in caso di ulteriori interventi, soluzioni compensative che riducano al minimo i disagi per l'utenza", conclude la nota ufficiale del Comune.

L'episodio riporta l'attenzione sulla gestione delle risorse idriche e sulle conseguenze dei disservizi in una zona centrale e densamente popolata, sollevando preoccupazioni tra i cittadini.