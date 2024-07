Caronte boom: temperature record - Consigli per affrontare l'ondata di calore più intensa dell'Estate 2024

Caronte Boom: i prossimi giorni saranno i più caldi dell'Estate con l'anticiclone africano

Caronte Superstar; tanti giorni a 38-42°C

L’anticiclone africano Caronte è destinato a fare il bis. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore boom di Caronte, con una nuova ondata di calore che interesserà tutto il Paese. Questa fase potrebbe rivelarsi la più calda dell'estate 2024.

A partire da lunedì 15 luglio, l’Europa sud-orientale affronterà l’avanzata di Caronte, una potente area di alta pressione di origine sub-tropicale, che provocherà temperature eccezionalmente alte su gran parte del continente, con l’Italia particolarmente colpita.

Previsioni e impatti

Le previsioni indicano un aumento significativo delle temperature, ben oltre le medie stagionali. In alcune zone si potrebbero raggiungere picchi di 43°C, una notevole anomalia termica anche per il periodo più caldo dell'anno. Queste temperature saranno accompagnate da un clima opprimente, caratterizzato da elevata umidità che accentuerà la sensazione di disagio fisico.

L’afa sarà dominante in molte regioni, rendendo sia le giornate che le notti particolarmente difficili da sopportare, soprattutto nelle aree urbane dove l'effetto "isola di calore" potrebbe amplificare ulteriormente le temperature percepite. Questo fenomeno è causato dall’assorbimento di calore da parte dei materiali da costruzione, dalla riduzione della vegetazione, dalle attività umane e dalla geometria urbana, con l’inquinamento atmosferico che trattiene ulteriormente il calore.

Condizioni atmosferiche e eventuali sollievi

La maggior parte del Paese vedrà cieli sereni e forte irraggiamento solare, intensificando la percezione del caldo. Solo alcune zone, come i settori alpini e alcuni tratti della dorsale appenninica, potrebbero godere di un minimo sollievo con isolati temporali di calore. Questi fenomeni, tipici delle situazioni di stabilità e calura, potrebbero portare brevi ma intense precipitazioni, accompagnate localmente da grandinate e raffiche di vento.

Prospettive a medio termine

Le previsioni a medio termine suggeriscono che questa fase di caldo intenso e stabilità atmosferica potrebbe persistere almeno fino alla fine di luglio. Tuttavia, è ipotizzabile una lieve flessione delle temperature tra il 20 e il 21 luglio, anche se questa previsione è ancora da confermare e potrebbe subire variazioni nei prossimi giorni.

Consigli preventivi

Data l’intensità e la durata prevista di questa ondata di calore, è importante adottare misure preventive per proteggersi dagli effetti negativi delle alte temperature. Ecco alcuni consigli utili:

- Rimanere idratati: Bere molta acqua anche se non si ha sete. Evitare bevande alcoliche o contenenti caffeina.

- Evitare l’esposizione al sole: Limitare il tempo all’aperto durante le ore più calde della giornata (dalle 11:00 alle 18:00).

- Vestirsi adeguatamente**: Indossare abiti leggeri, larghi e di colore chiaro. Usare cappelli a tesa larga e occhiali da sole.

- Rinfrescare gli ambienti: Utilizzare ventilatori o condizionatori. Se non si dispone di aria condizionata, trascorrere alcune ore in luoghi pubblici climatizzati come centri commerciali o biblioteche.

- Fare docce fredde: Per abbassare la temperatura corporea.

- Evitare sforzi fisici: Ridurre al minimo l'attività fisica intensa, soprattutto durante le ore più calde.

- Curare i più vulnerabili: Prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone con patologie croniche. Verificare che stiano bene e che siano adeguatamente idratati.

- Seguire le indicazioni delle autorità: Rimanere aggiornati sulle previsioni meteo e seguire le raccomandazioni delle autorità locali.

Adottando queste precauzioni, è possibile ridurre significativamente i rischi associati alle alte temperature e affrontare in sicurezza questa intensa ondata di calore. (iLMeteo)

In aggiornamento