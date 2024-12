Carrarese-Cosenza 1-0: terza sconfitta consecutiva per i rossoblù, Mister Alvini sotto pressione (Video)

Conferenza post-gara di Mister Alvini dopo Carrarese-Cosenza:













Carrarese-Cosenza 1-0: Mister Alvini analizza la sconfitta tra episodi chiave ed eurogol decisivo





Carrara, 21 dicembre 2024 – Il Cosenza esce sconfitto di misura nella sfida contro la Carrarese (1-0), una gara segnata da episodi chiave come l'espulsione di Florenzi e un eurogol che ha deciso la partita. Nel post-gara, Mister Massimiliano Alvini ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando gli aspetti positivi nonostante il risultato negativo.





Episodi chiave e analisi della gara





Durante la conferenza stampa, Alvini ha definito affrettata l'espulsione di Florenzi nel primo tempo, un episodio che ha cambiato il corso della partita. "Il nostro giocatore è stato toccato, ma espellere in una situazione simile ci ha penalizzati enormemente", ha dichiarato il tecnico. Malgrado l'inferiorità numerica, il Cosenza ha tenuto testa all'avversario, subendo solo un gol di pregevole fattura.





"La squadra stava facendo bene, eravamo in partita anche in dieci. Il loro gol è stato bellissimo, merito della qualità individuale degli avversari, ma i ragazzi hanno dato tutto", ha aggiunto Alvini.





Prestazione positiva nonostante la sconfitta





Mister Alvini si è detto soddisfatto della prestazione complessiva del Cosenza, evidenziando la solidità difensiva mostrata nel secondo tempo. "Abbiamo rischiato poco nella ripresa, al di là del gol subito. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle", ha spiegato.





Alvini ha anche lodato la determinazione della squadra nonostante le difficoltà: "Giocare per 60 minuti in dieci non è semplice, ma abbiamo dimostrato di essere vivi. Questa sconfitta è più merito loro che demerito nostro."





Guardando avanti: coesione e lavoro di squadra





Con questa sconfitta, il Cosenza incassa il terzo stop consecutivo e si prepara a una nuova sfida cruciale. Mister Alvini ha lanciato un messaggio chiaro a squadra, società e tifosi: "Dobbiamo resettare tutto e ripartire con grande coesione. Il campionato è lungo, siamo ancora in corsa e lavoreremo per migliorarci."





Quanto alla possibilità di un allenamento a porte aperte prima del prossimo incontro, il tecnico si è mostrato aperto ma ha rimandato la decisione alla società. "Se ci sarà l'opportunità, non ci sono problemi da parte mia."





Conclusione





Nonostante il momento difficile, il Cosenza mostra segnali di compattezza e determinazione. La squadra si prepara a voltare pagina con l'obiettivo di tornare alla vittoria, puntando sulla coesione tra giocatori, staff e tifosi. Prossimo appuntamento: una sfida fondamentale per rilanciare la stagione.