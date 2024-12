Caserta, 15enne accoltellato per una sigaretta negata: fermati quattro adolescenti

Tentato omicidio a Castel Volturno, vittima un 15enne egiziano

Castel Volturno (Caserta) - Dodici coltellate per una sigaretta negata. Questo il presunto motivo dell'aggressione che ha ridotto in fin di vita un 15enne egiziano, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 ottobre davanti a un bar del Villaggio Coppola, nota località del litorale casertano frequentata da giovani. Per il grave episodio, quattro ragazzi italiani, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio.

L'indagine, coordinata dalla Procura per i Minori di Napoli, ha portato all'arresto di tre adolescenti nei giorni scorsi: uno è stato trasferito al carcere minorile di Nisida, mentre gli altri due si trovano ai domiciliari. Nelle ultime ore, il quarto giovane coinvolto è stato fermato e condotto al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa della convalida del provvedimento.

Un’aggressione senza spiegazioni chiare

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo di ragazzi italiani avrebbe avvicinato il 15enne egiziano e i suoi due amici coetanei, anch'essi stranieri, per poi scatenare la violenta aggressione. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano una sequenza brutale, ma le motivazioni restano incerte. La sigaretta negata sembra essere un semplice pretesto, e al momento non è emersa alcuna matrice razzista dietro l’episodio, tanto che l’aggravante prevista dalla legge non è stata contestata.

Chi ha sferrato i colpi?

Le indagini proseguono per chiarire chi tra i quattro giovani abbia materialmente sferrato le coltellate e se siano state utilizzate più armi, dato che nessun coltello è stato ritrovato. La vittima e alcuni testimoni presenti hanno fornito dettagli utili agli inquirenti. Il ragazzo, colpito al cuore e ai polmoni, è crollato a terra privo di sensi, ma è stato soccorso in tempo e trasportato d’urgenza al Pineta Grande Hospital, dove i medici sono riusciti a salvargli la vita.

Adolescenti insospettabili

I quattro arrestati, tutti incensurati, provengono da famiglie definite "normali" dagli investigatori. Frequentano scuole superiori, tranne uno che lavora, e non avevano mai dato segni di comportamenti violenti. La vicenda ha scosso la comunità di Castel Volturno, una realtà caratterizzata da una significativa presenza di stranieri – circa 20mila, soprattutto extracomunitari – dove episodi del genere sono rari.

Gli inquirenti, guidati dal Commissariato di Castel Volturno diretto da Pasquale Lamitella, continuano a lavorare per far luce su ogni dettaglio e ricostruire con esattezza quanto accaduto in quella tragica notte.