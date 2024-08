Caso di Virus West Nile in Calabria: uomo ricoverato

Un Caso di West Nile in Calabria: 85enne Ricoverato a Cosenza - Nessun Rischio Epidemiologico Immediato, Assicura l'Asp

Un caso di febbre West Nile è stato segnalato in Calabria, precisamente nella provincia di Cosenza, coinvolgendo un uomo di 85 anni. Il paziente, la cui residenza specifica non è stata divulgata per prevenire inutili allarmismi, è attualmente ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale dell'Annunziata. Le autorità sanitarie rassicurano che l'uomo non è in pericolo di vita.

La situazione è sotto controllo, afferma l'Asp di Cosenza

Martino Rizzo, direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Cosenza, ha dichiarato che non esiste al momento alcun rischio epidemiologico per la popolazione. "Stiamo monitorando attentamente la situazione e le specie di zanzare che possono trasmettere il virus sono sotto controllo," ha affermato Rizzo.

L'Asp ha già implementato tutte le misure preventive necessarie per controllare la proliferazione delle zanzare nella zona, inclusa una campagna di disinfestazione attiva in collaborazione con i Comuni locali. Le attività di prevenzione si concentrano soprattutto intorno all'abitazione del paziente, area delimitata e sorvegliata per prevenire ulteriori casi.

Controlli e disinfestazione per evitare la diffusione del Virus

Rizzo ha escluso grandi rischi per la popolazione generale, grazie a un'efficace delimitazione dell'area interessata e alle misure preventive messe in atto. "Le squadre di disinfestazione sono pronte a intervenire in caso di emergenza, e stiamo collaborando strettamente con le autorità locali per garantire che la situazione rimanga sotto controllo," ha aggiunto.

Nonostante il caso isolato di febbre West Nile, l'Asp di Cosenza rassicura che non c'è motivo di preoccupazione per la popolazione. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione da vicino, assicurando che tutte le misure necessarie per prevenire un'ulteriore diffusione del virus siano rigorosamente applicate.