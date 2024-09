Caso Sangiuliano-Boccia: aperto il fascicolo dalla Procura di Roma

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano denuncia l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia: indagano i PM di Roma

La denuncia dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, contro l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia è ora al vaglio della Procura di Roma. L’incartamento, come anticipato dal suo legale Silverio Sica, è stato trasmesso a piazzale Clodio, dove i magistrati, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, hanno aperto un fascicolo sull’influencer di Pompei.

L’accusa, formalizzata nelle scorse settimane, ruota intorno a presunte "pressioni illecite" esercitate dalla Boccia nei confronti di Sangiuliano, configurando così un possibile tentativo di estorsione. L'ex capo del dicastero, passato al contrattacco dopo il clamore mediatico di fine agosto che ha portato alle sue dimissioni, ha fornito una serie di documenti a sostegno della sua tesi, promettendo ulteriori dettagli sul caso.

Paralleli procedimenti giudiziari

L’inchiesta penale viaggerà in parallelo con il procedimento già in corso presso il tribunale dei ministri, dove Sangiuliano è indagato per peculato. Al centro delle indagini ci sono le trasferte effettuate con la Boccia, nonché la divulgazione e l’utilizzo di segreti d’ufficio relativi all’organizzazione del G7 a Pompei.

Ma non è solo la giustizia penale a occuparsi del caso: anche la Corte dei Conti del Lazio ha avviato un’indagine per valutare un possibile danno erariale. Gli accertamenti mirano a fare chiarezza sull’utilizzo delle risorse del ministero della Cultura, in particolare sull'uso delle auto blu e la partecipazione dell’ex ministro ad eventi in compagnia della Boccia, con cui egli stesso ha ammesso di avere avuto un legame sentimentale.

La risposta di Maria Rosaria Boccia

Nel frattempo, Maria Rosaria Boccia continua a esprimersi sui social. In un recente post, ha dichiarato di apprezzare la satira e l’ironia sul suo conto, ma ha lamentato che nessun articolo si sia concentrato sulla “verità” che lei sta cercando di comunicare. Boccia ha inoltre espresso il suo apprezzamento per la lettera di Marina Berlusconi a “Repubblica” in risposta agli articoli sull'incontro con il presidente Mario Draghi, sottoscrivendo il passaggio sulle fake news. (Ansa)