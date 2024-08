Catanzaro – Abbonamenti, superato il tetto dei 5000. Mercato in fermento in vista della gara di Empoli

Sottoscritte fino a giovedì 5009 tessere e si punta ad eguagliare il record della passata stagione





Sono 5009 le tessere sottoscritte dai tifosi giallorossi che intendono garantirsi il posto al “Ceravolo” per la stagione che avrà inizio domenica 18 agosto. E’ questa anche la data ultima per acquistare l’abbonamento recandosi direttamente al botteghino dello stadio da lunedì a venerdì dalla 10 alle 18 oppure sabato dalle 9 alle 18. Acquisto che ovviamente potrà essere effettuato anche online sulla piattaforma Ticketone. Si punta ad eguagliare quantomeno il record delle 5400 tessere della passata stagione.

MERCATO

Sempre più in fermento il mercato sia in entrata sia in uscita. L’arrivo di Ceresoli è in programma stasera direttamente nel ritiro di Tirrenia dove si trova il resto della squadra in vista della gara di Coppa Italia di domani sera al “Castellani” di Empoli.

Sfumato Portanova che ha inteso restare alla Reggiana ancora in prestito dal Genoa, dopo l’arrivo di Ceresoli e prima ancora di Turicchia per la fascia sinistra, si lavora adesso sulla corsia di destra. Oltre al rinnovo di Situm previsto a breve, il DS Polito sta battendo anche piste che portano fuori i confini nazionali. Con l’arrivo di un cursore destro probabili le partenze di Piras - in prestito alla Cavese - e di Krajnc che potrebbe essere ceduto all’estero a titolo definitivo.

In entrata si mantiene calda la pista che porta a Buso, attaccante di proprietà del Lecco che lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato al suo debutto in B con i manzoniani.

Sembra tramontata definitivamente la trattativa con il Vicenza per l’acquisto di Della Morte. Il DS Matteassi è stato chiaro nell’affermare che il trequartista non si muoverà dal veneto nonostante ci sia la volontà del calciatore a cimentarsi in una categoria superiore per soddisfare le sue più che legittime ambizioni.

COPPA ITALIA

Per la gara contro l’Empoli in programma domani alle 20.45 al “Castellani” con diretta TV sul canale 20 di Mediaset procede a buon ritmo la prevendita- previsti non meno di 250 tifosi al seguito delle Aquile, numero non trascurabile visto il periodo.

Per la gara è stato designato l’arbitro Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, appena promosso nella CAN A-B.

Maurizio Martino