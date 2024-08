Catanzaro. Acqua. Disagi a causa di una riparazione urgente sulla rete gestita da Sorical

CATANZARO - Sorical ha appena comunicato che per effettuare una urgente riparazione afferente l'impianto pozzi Alli è necessario sospendere l'erogazione idrica.



Le zone interessate sono Bellino, Barone, viale Crotone, Giovino. L’informazione è stata condivisa dalla Società anche sulla sua pagina Facebook ufficiale al link:

https://www.facebook.com/100063505903189/posts/pfbid0LiJCMVSrs2yfNWiBjsD2qhFckgBkyfvffsbUphAN2H43Wb5fp4q259ztTjkxueosl/

Purtroppo, dunque, ancora una volta le problematiche sulla rete della Società che gestisce le risorse idriche calabresi (SORICAL) si ripercuotono sul servizio di erogazione dell’acqua per la cittadinanza catanzarese, esposta ai possibili, ennesimi disagi.



Secondo quanto comunicato da Sorical, la stessa rassicura che i tecnici stanno già intervenendo con l’opportuna sollecitudine per porre rimedio all’improvvisa perdita.



Il servizio dovrebbe essere ripristinato per le 16. Normalizzazione nel corso della serata.

In aggiornamento



ACQUA. INTERRUZIONE CATANZARO CENTRO

Durante i lavori eseguiti in via Italia da una ditta terza, è stata danneggiata la condotta idrica di distribuzione. Pertanto, per consentire la riparazione è necessario sospendere temporaneamente l'erogazione dal serbatoio Cappuccini. Le zone interessate sono Via Indipendenza, Corso Mazzini, viale dei Normanni, Porta Marina e zone limitrofe.