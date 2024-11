Catanzaro, al via la campagna “L’A-B-C del rifiuto: il vetro e il riciclo perfetto”

CATANZARO - L’assessorato all’Ambiente e alla Transizione Ecologica del Comune di Catanzaro, guidato da Irene Colosimo, e Sieco, tramite il bando Anci-CoReVe, hanno condotto una campagna dedicata al miglioramento della raccolta differenziata del vetro. Il progetto, intitolato “L’A-B-C del rifiuto: il vetro e il riciclo perfetto”, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini e in particolare gli studenti delle scuole primarie, promuovendo comportamenti ecosostenibili e buone pratiche per la gestione dei rifiuti.

La campagna ha previsto la diffusione di materiale informativo, come manifesti e pieghevoli, e l’organizzazione di seminari nelle scuole. Sono state inoltre acquistate attrezzature dedicate, tra cui mastelli per le utenze domestiche e carrellati per quelle non domestiche, per rendere più efficiente la raccolta differenziata del vetro.

Attraverso un ciclo di 150 seminari didattici, i bambini sono stati coinvolti in attività ludico-teatrali, visione di documentari e giochi didattici, con l’obiettivo di rafforzare l’educazione ambientale fin dalla giovane età e incoraggiare comportamenti responsabili.

Obiettivi della campagna:

Aumentare la consapevolezza sul tema dei rifiuti e ridurre la frazione indifferenziata;

Valorizzare il riciclo e riutilizzo del vetro, riducendo l’abbandono e i conferimenti errati;

Migliorare la qualità della raccolta differenziata e consolidare le percentuali di riciclo raggiunte;

Favorire l’adozione di scelte ecosostenibili attraverso buone pratiche e l’uso di energie rinnovabili.

Numerosi istituti scolastici hanno aderito al progetto, tra cui IC Casalinuovo Sud, IC Sala S. Maria Milani-Preti, e l’Istituto Comprensivo Mater Domini Nord-Est Manzoni, coinvolgendo numerosi plessi scolastici.

L’assessorato all’Ambiente e alla Transizione Ecologica del Comune di Catanzaro e Sieco ringraziano l’assessore alla Pubblica Istruzione, Nunzio Belcaro per la preziosa collaborazione, le scuole e tutti gli insegnanti che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante progetto, con l’auspicio che la sensibilizzazione dei più piccoli possa contribuire a costruire un futuro più sostenibile per la città e per l’intero pianeta.