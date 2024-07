Attivato il nuovo cancello al molo pescherecci del porto di Catanzaro

Catanzaro. Attivato cancello che regola gli accessi carrabili al molo pescherecci del porto

É in funzione il cancello che delimita gli accessi carrabili verso il molo pescherecci nell'area portuale di Catanzaro. Un'ulteriore misura predisposta dall'Amministrazione comunale al fine di garantire maggiore ordine e sicurezza nella fruizione dell'infrastruttura, anche alla luce del più completo progetto di completamento che sta interessando il Porto.

In particolare, sarà consentito l'ingresso allo spazio interessato dalla nuova regolamentazione solo ai pescatori e ai soggetti preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto, nel rispetto di quanto sancito dal Codice della navigazione, attraverso il rilascio di apposito badge da richiedere presso gli uffici comunali. Una disposizione concordata con la Capitaneria di porto e la guardia costiera di Catanzaro, Soverato e Crotone, oltre che con i Vigili del Fuoco, soggetti con cui é in corso da tempo una positiva interlocuzione. Una soluzione che non solo sarà utile a disciplinare gli ingressi nel molo dei pescherecci, ma servirà anche come misura di sicurezza e di prevenzione per evitare il deposito incontrollato di rifiuti e l'utilizzo non conforme della via di accesso a mare.

Tutti i soggetti interessati possono fare richiesta di rilascio badge, tramite la procedura consultabile nella pagina "Porto e demanio marittimo" sul portale comunale all'indirizzo https://www.comune.catanzaro.it/ambiente/patrimonio/porto-e-demanio-marittimo/