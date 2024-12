Catanzaro-Brescia: Vittoria unica medicina": Mister Caserta suona la carica (Video)

Catanzaro-Brescia: Mister Caserta prepara una sfida cruciale per la stagione





Alla vigilia dell'attesissima sfida tra Catanzaro e Brescia, Mister Fabio Caserta si è presentato in conferenza stampa con la determinazione di chi sa che la partita di domani rappresenta un punto di svolta. Il Brescia arriva al match con il recupero di molti dei suoi giocatori chiave, mentre il Catanzaro vuole lasciarsi alle spalle il pareggio amaro contro il Genoa per ritrovare la vittoria.





Ripartire dalla prestazione, non dal risultato





Caserta ha sottolineato l’importanza di mettere da parte le delusioni dell’ultima gara: "A Genova abbiamo fatto una grande prestazione, ma abbiamo commesso degli errori. Nonostante questo, siamo riusciti ad andare in vantaggio e il pareggio nel finale lascia tanto amaro in bocca. Dobbiamo però ripartire da quanto di buono abbiamo fatto e correggere gli errori, perché la vittoria manca da troppo tempo".





Il fattore campo e il supporto dei tifosi





Un tema ricorrente nella conferenza è stato il rendimento altalenante del Catanzaro tra casa e trasferta. Caserta ha riconosciuto che giocare davanti al pubblico amico può generare pressione: "In casa, i ragazzi sentono la responsabilità di vincere. Domani sarà una partita chiave, e per questo chiedo ai nostri tifosi di sostenerci per tutta la gara. Il loro entusiasmo può fare la differenza, proprio come accaduto nella prima gara col Sassuolo".





Problemi e soluzioni: fasce e gol dai centrocampisti





Un aspetto critico analizzato è la difficoltà nel trovare continuità sulle fasce, complicata dall'assenza di Situm, giocatore chiave sia in fase offensiva che difensiva. Caserta ha ammesso: "Abbiamo provato diverse soluzioni, ma la mancanza di equilibrio è evidente. Non è ancora il momento di parlare di mercato, ma dobbiamo migliorare con il materiale che abbiamo". Inoltre, è emersa la necessità di un contributo maggiore dai centrocampisti in zona gol: "Dobbiamo lavorare sugli inserimenti senza palla per aumentare il nostro potenziale offensivo".





L’importanza della sfida contro il Brescia





Caserta non ha nascosto quanto sia fondamentale la partita di domani, sia per la classifica che per il morale: "Vincere contro il Brescia darebbe un grande segnale, non solo per i punti ma anche per la nostra consapevolezza. I pareggi pesano quando non si concretizzano con una vittoria successiva, ma un successo domani potrebbe ribaltare tutto".





Il Brescia: un avversario solido e insidioso





Sul Brescia, il tecnico ha speso parole di rispetto, definendola "una squadra di categoria, fisica e organizzata, con un allenatore e un gruppo collaudati". Tuttavia, la concentrazione del mister è rivolta soprattutto al Catanzaro: "Non possiamo controllare gli avversari, ma possiamo incidere su noi stessi e sul nostro modo di giocare".





Ultimi dubbi di formazione





Infine, qualche incertezza rimane per quanto riguarda la formazione. Caserta ha a disposizione diverse opzioni per il centrocampo, tra cui Coulibaly, Pontisso e Pagano, e deciderà anche in base alle scelte sugli esterni: "Ogni decisione sarà presa considerando le caratteristiche del Brescia e lo stato di forma dei nostri giocatori".





Un appello ai tifosi





L’intervento si è concluso con un messaggio chiaro: "Domani voglio vedere il pubblico delle grandi occasioni. Abbiamo bisogno del loro sostegno per superare questo momento e ritrovare la vittoria che manca da troppo tempo".





La sfida di domani, al di là del risultato, segnerà un momento cruciale per il percorso del Catanzaro in questa stagione. La squadra, guidata da un Mister Caserta sempre più determinato, è chiamata a dare una risposta importante sul campo.