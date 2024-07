Catanzaro calcio. Mister Caserta si presenta: "pronto per una nuova avventura” (Video)

Mister Caserta si presenta ufficialmente alla stampa consapevole di ricevere una pesante eredità dopo l’era Vivarini

CATANZARO - Fabio Caserta si presenta ai cronisti nella sala stampa del “Ceravolo”. Anche per lui come per i dirigenti qualche giorno fa un po' di emozione traspare. Bastano comunque pochi minuti per lasciarsi andare ad un sorriso a conferma di voler fin da subito trovare il giusto feeling con la stampa.

Sa di aver un’eredità importante dopo il ciclo Vivarini che tante soddisfazioni ha dato all’ambiente giallorosso segnando un capitolo importante della storia del club. Il 45nne originario di Melito Porto Salvo si dice pronto per iniziare questa nuova avventura con gli stimoli giusti dati da una piazza e da una società importanti e dalle grandi tradizioni.

Non fa programmi specifici sulla stagione che sta per iniziare ma si mantiene sulla stessa lunghezza d’onda del Presidente e dell’amico DS Polito in merito all’obiettivo primario da raggiungere: consolidare la categoria e cercare di far comunque divertire i tifosi nel tentativo di togliersi quantoe più soddisfazioni possibili. Si augura in ogni caso che possa iniziare con lui un nuovo ciclo.

In merito alla sua idea di gioco Caserta ha affermato di voler impostare una squadra votata all’attacco con un buon possesso palla in grado di poter dettare il gioco.

A tal fine si avvarrà di un organico quasi completamente nuovoe in base al quale adottare il tipo di gioco più consono alle caratteristiche degli elementi che avrà a disposizione.

Non ha infatti un modulo tattico rigido anche se il neo tecnico giallorosso non ha nascosto la sua preferenza nel voler schierare una difesa a 4.

In merito alla rosa Caserta pretende un giusto mx tra giovani di qualità volenterosi di emergere e calciatori esperti di categoria. Nonostante la quasi completa rivoluzione tecnica cui si andrà incontro il tecnico non è per nulla preoccupato in quanto sa bene dove e come intervenire.

In tale ottica utile è stata la conversazione di questi giorni avuta con capitan Iemmello che gli ha dato un quadro chiaro su quanto le scelte e il campionato che si andrà a disputare potranno avere presa sull’ambiente. Scambio di idee il mister le ha avuto anche con Sounas che era già stato alle sue dipendenze quando allenava il Perugia.

Stimolato dai giornalisti Caserta ha fatto un breve cenno alla recente esperienza di Cosenza precisando che non è stato l’esito dei due derby a decidere sul suo esonero.

Non ha inteso approfondire ma è evidente che c’è stata un po' di delusione per la scelta della società silana di mandarlo via quando la squadra era a soli 3 punti dalla zona play off.

La serietà, la professionalità e le giuste motivazioni non mancano di certo a mister Caserta. Si attende adesso di vedere come ci si muoverà in sede di calciomercato e di conseguenza che campionato la tifoseria dovrà attendersi.





Maurizio Martino