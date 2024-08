Catanzaro calcio, esame molto impegnativo contro il Sassuolo per il debutto in campionato. Le probabili formazioni

Inizia stasera l’avventura per la formazione di Fabio Caserta che non ha nascosto la sua emozione in occasione della conferenza stampa della vigilia.

Si inizia! Finalmente ci siamo. Stasera sarà il debutto in campionato per i giallorossi del neo allenatore Fabio Caserta. Mentre il tecnico e l’intero ambiente attendono ancora le altre pedine da inserire nel mosaico per potenziare un organico quasi completamente rinnovato rispetto alla passata stagione, la squadra è concentrata e carica per affrontare l’ostacolo Sassuolo.

Gli emiliani, reduci dalla retrocessione dalla massima serie, vorranno certamente riconquistarla e si presentano ai nastri di partenza tra le squadre maggiormente accreditate alla vittoria finale.

Sarà quindi un avversario particolarmente ostico per Iemmello e compagni che dovranno sopperire all’inferiorità tecnica con grinta, agonismo, carattere e cuore ma soprattutto avranno l’appoggio incondizionato dei 12mila che gremiranno stasera il “Ceravolo” pronti a dare come sempre il loro contributo, spesso rivelatosi decisivo.

Caserta, alla già carente rosa a disposizione, dovrà fare a meno di Scognamillo, Brignola e Pittarello squalificati e di Compagnon infortunato.

Non sarà pertanto facile schierare un undici competitivo in grado di contrastare alla pari avversari di tutto rispetto.

QUI CATANZARO

Proprio per le tante defezioni è più che probabile che il tecnico calabrese schiererà una formazione adottando il 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali, Brighenti-Antonini-Bonini a formare il pacchetto arretrato, Petriccione-Pontisso-Pagano al centro con Turicchia e il recuperato Situm – che in settimana ha lavorato a parte reduce da infortunio – ad agire da esterni. In attacco la coppia-gol formata dalle certezze assolute in termini di rendimento Iemmello-Biasci che per due anni e mezzo hanno fatto incetta di reti tra serie C e serie B.

QUI SASSUOLO

Fabio Grosso certo delle enormi qualità dei suoi ragazzi, come più volte ribadito nella conferenza stampa pre-gara, si affiderà al 4-3-3 suo marchio di fabbrica.

In attesa di risolvere la questione portiere il cui arrivo in casa neroverde attendono da un giorno all’altro, il tecnico campione del mondo 2006 schiererà Satalino.

Comporranno la linea difensiva saranno Toljan-Doig che agiranno sulle fasce, Odenthal e Romagna centrali. Il centrocampo sarà affidato agli esperti Racic-Boloca-Obiang. A comporre il trio avanzato saranno Laurienté e Bajrami esterni con Mulattieri centrale.

Probabili formazioni

Catanzaro (3-5-2)

Pigliacelli, Antonini, Brighenti, Bonini, Petriccione, Pontisso, Pagano, Situm, Turicchia, Iemmello, Biasci

Sassuolo (4-3-3)

Satalino, Toljan, Doig, Odenthal, Romagna, Racic, Boloca, Obiang, Laurienté, Bajrami, Mulattieri

Maurizio Martino