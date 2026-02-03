Catanzaro Calcio. Fellipe Jack si presenta ai Giallorossi. Video

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Fellipe Jack al Catanzaro: ambizione, qualità e voglia di crescere

Il nuovo difensore racconta il suo arrivo in giallorosso e gli obiettivi per la stagione

L’US Catanzaro 1929 accoglie un nuovo volto giovane e promettente: Fellipe Jack, difensore arrivato dal Como 1907, si è presentato ai tifosi raccontando emozioni, motivazioni e aspettative legate a questa nuova avventura in Calabria.

Un innesto che guarda al futuro, ma che porta già con sé un bagaglio importante di esperienze, maturate nonostante la giovane età.

L’arrivo a Catanzaro: “Sono qui con grandi ambizioni”

Le prime sensazioni di Fellipe Jack sono cariche di entusiasmo e determinazione. Il difensore brasiliano naturalizzato italiano ha spiegato di essere arrivato a Catanzaro con tante ambizioni, pronto a dare il massimo e a mettersi al servizio della squadra.

“Sono davvero felicissimo di essere qui. Voglio fare bene e aiutare la squadra con tutto quello che posso dare.”

Parole semplici ma dirette, che raccontano la voglia di inserirsi subito nel gruppo e di farsi apprezzare per atteggiamento e rendimento.

L’esperienza al Como e la crescita personale

Il passaggio dal Como rappresenta per Fellipe Jack uno snodo fondamentale della sua carriera. Un’esperienza che definisce come un grande salto di qualità, arricchita anche da alcune presenze in Serie A, fondamentali per la sua crescita.

Il difensore sottolinea quanto quell’ambiente lo abbia aiutato a maturare, non solo come calciatore ma anche come persona. Un percorso facilitato anche dalla presenza di volti già conosciuti, come Rispoli, che lo ha supportato nei primi momenti.

Un bagaglio di esperienze che oggi mette a disposizione del Catanzaro, con maggiore consapevolezza e personalità.

Le caratteristiche tecniche di Fellipe Jack

Dal punto di vista tecnico, Fellipe Jack si descrive come un giocatore moderno, attento alla costruzione del gioco e alla gestione del pallone. Tra le sue principali caratteristiche spiccano:

Passaggio tra le linee

Buon dominio della palla

Precisione nei lanci lunghi

Visione di gioco

Qualità che possono risultare preziose nello sviluppo dell’azione e nella fase di impostazione dal basso, aspetti sempre più centrali nel calcio attuale.

Il messaggio ai tifosi: entusiasmo e voglia di regalare gioie

Fellipe Jack ha già avuto modo di osservare da vicino la realtà Catanzaro, guardando alcune partite e restando colpito dall’ambiente e dal calore del pubblico.

“I tifosi sono molto carichi, lo stadio è sempre pieno. Mi è piaciuto tanto e spero di dare il mio meglio per renderli felici.”

Un messaggio chiaro e sentito, che testimonia la voglia di instaurare fin da subito un rapporto forte con la tifoseria, elemento da sempre centrale nella piazza giallorossa.

Un profilo giovane per il presente e il futuro del Catanzaro

Con l’arrivo di Fellipe Jack, il Catanzaro aggiunge al proprio organico un difensore giovane, motivato e con margini di crescita importanti. Le sue prime parole raccontano ambizione, umiltà e voglia di lavorare, ingredienti fondamentali per ritagliarsi uno spazio in una piazza esigente ma capace di esaltare chi dimostra attaccamento e dedizione.

VIDEO INTEGRALE - FIRST INTERVIEW | FELLIPE JACK