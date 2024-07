Catanzaro calcio, Koutsoupias è ufficialmente un nuovo giallorosso

Il greco classe 2001 che si è legato al Catanzaro con contratto triennale è uno degli elementi più interessanti della serie B (Foto SSC Bari)

Raccontiamo la Storia di Ilias Koutsoupias: il suo passaggio dal Benevento al Catanzaro

Gli inizi

Ilias Koutsoupias, nato il 10 dicembre 2001 a Salonicco (Grecia), è un talentuoso centrocampista che ha fatto parlare di sé nel panorama calcistico italiano.

La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Veria, una squadra della sua città natale, dove ha mostrato fin da subito le sue doti tecniche e tattiche.

L'approdo in Italia

Il salto di qualità per Koutsoupias è avvenuto nel 2018, quando si è trasferito in Italia per unirsi alle giovanili della Virtus Entella. Qui, il giovane greco ha continuato la sua crescita, imponendosi come uno dei talenti più promettenti del settore giovanile.

Le sue prestazioni gli hanno valso un posto in prima squadra, dove ha iniziato a collezionare presenze e a mettersi in mostra per la sua visione di gioco e capacità di inserimento.

L'esperienza al Benevento

Nel 2021, Ilias Koutsoupias ha fatto un ulteriore passo avanti nella sua carriera firmando per il Benevento. Il club campano, noto per il suo recente passato in Serie A, ha visto in Koutsoupias un elemento chiave per il futuro.

Nonostante la giovane età, ha saputo ritagliarsi spazio e giocare con continuità, dimostrando di poter competere ad alti livelli. La sua esperienza al Benevento è stata caratterizzata da momenti di crescita personale e professionale, che lo hanno reso un giocatore più maturo e completo.

La nuova avventura al Catanzaro

Koutsoupias ha accettato una nuova sfida, trasferendosi al Catanzaro. Gli approfonditi controlli medici a cui si è sottoposto hanno dato esito positivo: il centrocampista greco ha così ottenuto il via libera alla firma sul contratto che lo legherà al Catanzaro per le prossime tre stagioni.

Il club calabrese ha accolto il greco con grande entusiasmo. L'obiettivo del Catanzaro è chiaro: mantenere la categoria e comunque cercare di togliersi più soddisfazioni possibili. Koutsoupias rappresenta un tassello fondamentale in questo progetto.

La sua capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo, unita alla sua determinazione e alla sua intelligenza tattica, lo rendono un elemento prezioso per la squadra.

Caratteristiche tecniche e prospettive future

Ilias Koutsoupias è un centrocampista moderno, dotato di una buona tecnica individuale e di una visione di gioco notevole. È abile nel recupero palla e nelle transizioni offensive, riuscendo spesso a inserirsi con tempismo nell'area avversaria.

La sua versatilità gli consente di giocare sia come mediano che come mezzala, adattandosi alle diverse esigenze tattiche dell'allenatore.

Guardando al futuro, Koutsoupias ha tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti del calcio italiano. La sua esperienza accumulata in Serie B e la sua voglia di migliorarsi continuamente lo pongono come un talento da tenere d'occhio nei prossimi anni.

La storia di Ilias Koutsoupias è quella di un giovane calciatore che, con dedizione e sacrificio, sta costruendo una carriera solida e promettente. Dal Benevento al Catanzaro, passando per le giovanili della Virtus Entella, il percorso di Koutsoupias è la testimonianza di come il talento, unito al duro lavoro, possa portare a grandi traguardi.

I tifosi del Catanzaro sperano di vedere il loro nuovo acquisto brillare e guidare la squadra verso nuovi successi.

Di seguito il comunicato ufficiale della società giallorossa: