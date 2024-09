Catanzaro calcio, la nuova struttura organizzativa degli Ultras ‘73

Il più importante gruppo del tifo organizzato giallorosso comunica di aver provveduto alla nuova organizzazione strutturale nell’ottica di una nuova realtà e di successi che ci si augura siano sempre maggiori.

Gli Ultras ’73, gruppo storico del tifo organizzato del Catanzaro ha deciso di rinnovarsi. Sono state nominate infatti all’interno della sua struttura nuove figure cui sono state assegnate specifiche mansioni.

Oltre al responsabile della comunicazione con la stampa, Angelo Donato, in seno al gruppo ci sarà anche il responsabile dei rapporti con i gruppi organizzati del nord, l’addetto all’organizzazione delle trasferte, chi gestirà la vendita del materiale il cui ricavato sarà investito per le varie iniziative intraprese dagli ultras altre figure non meno importanti.

Di seguito il comunicato a firma proprio di Angelo Donato reso noto in seguito ad un incontro che gli ultras hanno avuto con una rappresentanza dei giornalisti di testate locali:

“Che dopo anni bui il movimento calcistico del Capoluogo di Regione stia vivendo delle stagioni emozionanti è sotto gli occhi di tutti; la passione per i colori giallorossi ha risvegliato entusiasmo e fatto del Catanzaro una delle più belle realtà dell’intero territorio nazionale.

Merito di questa crescita esponenziale è di certo da attribuire ad una società che dal 2017, superata una prima fase di rodaggio, attraverso la programmazione ha fatto tornare l’Aquila Imperiale nel calcio che conta.

A seguito dei risultati conseguiti sul rettangolo verde, i tifosi catanzaresi, ovunque residenti, hanno ricominciato a seguire in massa la squadra, colorando i settori ospiti di tutta Italia.

In tal senso, ruolo chiave è stato quello ricoperto dagli Ultras Catanzaro, cuore pulsante del tifo giallorosso e punto di riferimento dell’intera tifoseria.

C’è chi definisce il movimento del tifo organizzato cittadino, sapientemente guidato da oltre 50 anni dagli UC ’73, come un vanto per la Città.

Come dar torto a questa considerazione. Gli Ultras Catanzaro, in effetti, hanno da sempre avuto un ruolo cardine nei rapporti tra società, squadra e tifoseria: fungono da collante tra i vari settori, affinché il Ceravolo sostenga sempre gli undici con la casacca giallorossa, e ciò soprattutto nei vari momenti di difficoltà che si sono succeduti nel corso degli anni.

Nel solco della crescita che l’intero ambiente cittadino sta effettuando, nonché in ragione del ritrovato entusiasmo e, conseguentemente, del numero sempre crescente di supporters che seguono i giallorossi, in casa e fuori, gli UC ’73 hanno deciso di strutturarsi internamente.

Tale organizzazione avrà quale unico fine il facilitare un agevole e proficuo dialogo con società, gruppo squadra e tifoseria tutta.

Antonio Donato – Responsabile della comunicazione – Ultras Catanzaro 1973

Maurizio Martino