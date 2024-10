Catanzaro calcio, le dichiarazioni di D’Alessandro nella conferenza stampa infrasettimanale

Il calciatore ex Monza ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza stampa del DS Polito.

Marco D’Alessandro si presenta in sala stampa con le idee molto chiare su come superare il difficile momento che sta attraversando il Catanzaro parlando più da dirigente che da calciatore qual è:

“E’ un campionato lungo e noi siamo all’inizio del percorso. Abbiamo rinnovato tutto in una piazza calda e bella dove è piacevole giocare e vedere una squadra così seguita in trasferta e vi garantisco che non è facile. Si ricomincia da zero”.

“Sono stati anni in cui si è fatto qualcosa di straordinario e si è cambiato tanto e solo la pazienza ci può portare a migliorare. Siamo un gruppo completo e formato con un mix di esperienza e giovani di grande avvenire che hanno margini di miglioramento importanti. La squadra ha dimostrato che non si è mai disunita anche nelle difficoltà. Dev’essere un punto di partenza per migliorare settimana dopo settimana”.

Sul suo arrivo a Catanzaro:

“Ho voluto mettermi in gioco, sentirmi partecipe di un progetto che in carriera mi ha sempre stimolato ad aiutare la squadra con l’esperienza. Ho parlato tanto col mister e ho dato la mia disponibilità a ricoprire il ruolo che mi chiede. Provo a fare le due fasi poi è chiaro che tutto è legato al tipo di partita. È una squadra che sta cercando la sua identità”.

Poi prosegue:

“Il tempo è sempre relativo. Ho girato tanto in carriera e ci sono situazioni in cui le cose avvengono subito e altre no. Si riparte da zero e si deve ricostruire una base solida: ci stiamo lavorando. Ci sono tanti aspetti da migliorare e negli ultimi metri manchiamo nella parte decisiva. Ricordo che il Bari fece un campionato dove arrivò ad un minuto dalla serie A e la stessa squadra l’anno dopo ha fatto i play out. La stessa Cremonese quest’anno fatica perché è un campionato che nasconde insidie. Bisogna fare gruppo e migliorare”.

“Mi trovo in una società ambiziosa - prosegue D’Alessandro - dove tutti danno il cento per cento e anche questo mi ha spinto a venire qui. Mi piacerebbe dare il contributo alla causa. Dobbiamo lavorare meglio e trovare fluidità e fare prestazioni di squadra e singole”.

Sulla prossima gara con il Modena:

“Quella con i canarini sarà una partita difficile ma in B non ci sono partite scontate. È uno scontro diretto in casa e bisogna migliorare la statistica dei tiri in porta e vanno presi gli spunti positivi e negativi di Salerno e analizzate la fase di tattica in campo. Il Modena punta sugli errori degli avversari e bisogna esser precisi e attenti”.

“Una o due vittorie di fila possono sbloccarti, il gruppo è fatto di tanti giocatori nuovi e supera difficoltà insieme ma solo il campo dà la controprova”.

Conclude l’esterno offensivo:

“All’esterno si parla bene di questa proprietà che ha fatto un lavoro incredibile e i risultati danno luce a tutto ciò che avviene dietro le quinte: nulla viene per caso. In un progetto ambizioso si passa da varie fasi. Ho visto società che hanno fatto un passo più lungo della gamba e si sono ritrovate in situazioni disastrose. Invece c’è chi come il presidente dell’Atalanta Percassi parla ancora di salvezza ma gioca la Champions”.