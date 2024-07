Catanzaro calcio, Luca Verna è ufficialmente un calciatore del Catania

Il forte centrocampista lascia la società dei tre colli dopo ben 4 anni di onorata militanza (foto US Catanzaro)

Si attendeva solo l'ufficialità adesso è arrivata da parte del club giallorosso. Luca Verna è un nuovo calciatore del Catania. Il 31nne centrocampista dopo 4 anni di militanza nel Catanzaro condite da 152 presenze e 10 reti lascia il Catanzaro per trasferirsi al Catania.

A fronte di un’offerta allettante da parte della società rossazzurra il forte interditore del centrocampo di origini abruzzesi si è legato alla società etnea con contratto triennale. La scelta è stata dettata anche dal fatto di non rientrare nel nuovo progetto tecnico giallorosso.

Di seguito il comunicato ufficiale da parte del club del patron Noto:

“L’US Catanzaro rende noto di avere ceduto a titolo definitivo al Catania il centrocampista Luca Verna. Il club del presidente Floriano Noto ringrazia Luca per la professionalità, la serietà, l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati in questi quattro anni in giallorosso, in cui ha dimostrato di essere una vera bandiera, stringendo un indissolubile legame con la società, i compagni e l’intera tifoseria. A lui il forte augurio di raggiungere nuovi importanti e meritati traguardi professionali”.





Maurizio Martino