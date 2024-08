Catanzaro calcio – Mister Caserta alla vigilia della gara con la Carrarese (Video)

CATANARO Il tecnico analizza la gara in programma domani sera alle 20.30 con i toscani e fa il punto sul calciomercato concluso ieri

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico calabrese rilascia alcune dichiarazioni sulle difficoltà della gara di domani con l’ennesima neopromossa – dopo Juve Stabia e Cesena – la Carrarese, e analizza il mercato dei giallorossi, ritenendosi soddisfatto dell’operato della società pur manifestando contrarietà per la lungaggine della campagna acquisti.

Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni:

Sulla chiusura del calciomercato:

“Finalmente si è chiuso il mercato! La società, specie nell’ultimo giorno utile, ha portato giocatori validi e ora sta a noi, sta a me trovare il giusto sistema con i giocatori in rosa, ma c’è tempo” – dichiara il tecnico - “Quel che conta è la gara di domani, mettendo da parte Cesena. Poi, durante la sosta, lavorerò a pieno organico, cosa che non mi è stata possibile fino ad oggi”.

Sulla gara persa a Cesena:

“Non ho mai parlato di ‘mancanza di voglia’, semplicemente il Cesena si è dimostrato più cattivo sulle seconde palle! Certo, abbiamo sbagliato approccio” – sottolinea – “siamo stati poco cattivi e poco lucidi dal primo minuto, ma dovremo essere bravi a leggere subito la gara“.

“Quando parlo di ‘approccio sbagliato’, non voglio certo colpevolizzare i calciatori, perché sono io il primo responsabile” – rivela – “Evidentemente non ho saputo dare l’input in quella determinata partita. Il punto è che non riusciamo ancora a percepire il pericolo”.

“Siamo alla terza partita di campionato, non facciamo nessun processo” - continua Caserta – “Ci sono diciotto elementi nuovi, nessuno ha la bacchetta magica, ma faremo di tutto per arrivare nel minor tempo possibile ad avere una squadra con una identità, come ci siamo posti io e il direttore”.

“A me piace un calcio aggressivo e propositivo ma sta a me scegliere l’abito migliore per questa squadra” – ammette - “nonostante altri fattori, come l’aver iniziato in ritardo o la condizione fisica dei nuovi”.

Sulla posizione in classifica:

“A questo punto dell’anno conta zero! Conta più l’aver fatto un solo gol in tre partite” – prosegue – “ma questa squadra non avrà problemi a dimostrare il suo reale valore, ha tanti margini di crescita. Non sono preoccupato”.