Catanzaro calcio, Pietro Iemmello è l’MVP del mese di novembre della serie B

L’attaccante giallorosso sarà premiato come miglior calciatore di novembre della serie B

In occasione della gara interna che il Catanzaro disputerà sabato 21 contro lo Spezia sarà premiato il capitano dei giallorossi Pietro Iemmello quale miglior calciatore del mese di novembre della serie B.

Il riconoscimento sarà consegnato al bomber prima del calcio d’inizio previsto alle ore 17.15.

La scelta è ricaduta sul capitano del Catanzaro per lo splendido rendimento che il calciatore ha avuto nel corso del mese scorso. Cinque sono state le reti da lui realizzate. Tra tutte da ricordare in particolare la tripletta - la prima in 165 presenze in serie BKT - segnata a Genova nella gara del 30 novembre contro la Sampdoria.

Pietro Iemmello si è reso protagonista anche di 14 tiri indirizzati verso la porta di cui 7 nello specchio (nessuno meglio di lui). È stato il più votato dai giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, insieme al creator e match analyst Nicolas Cariglia.

Maurizio Martino