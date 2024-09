Catanzaro calcio, resi noti date e orari dalla 9a alla 14a giornata

Alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, il Catanzaro disputerà l’anticipo del venerdì sera a Bari

La Lega B ha comunicato date e orari del calendario dalla nona alla quattordicesima giornata.

I giallorossi disputeranno la prima gara dopo la sosta prevista per le Nazionali. Iemmello e compagni infatti scenderanno in campo venerdì 18 ottobre a Bari per poi incontrare il Sudtirol alle 15.00 della domenica successiva per la decima giornata.

Per il turno infrasettimanale della 11a giornata il Catanzaro si recherà a Pisa mercoledì 30 mentre dopo quattro giorni affronterà al “Ceravolo” il Frosinone dell’ex Vivarini alle ore 15.00.

Per la 13a giornata le Aquile si recheranno domenica 10 novembre a Reggio Emilia per affrontare la Reggiana. Inizio previsto alle 15.00

Pe la 14a il Catanzaro dopo osservato una ulteriore sosta per le Nazional disputerà la gara interna contro il Mantova sabato 23 novembre con inizio previsto alle 15.00

Di seguito il calendario completo:

9a GIORNATA

Venerdì 18 ottobre 2024

ore 20.30 BARI – CATANZARO

Sabato 19 ottobre 2024

ore 15.00 CITTADELLA – COSENZA

ore 15.00 MODENA – PALERMO

ore 15.00 SALERNITANA – SPEZIA

ore 15.00 SÜDTIROL – PISA

ore 17.15 BRESCIA – SASSUOLO

Domenica 20 ottobre 2024

ore 15.00 CARRARESE – MANTOVA

ore 15.00 JUVE STABIA – CREMONESE

ore 15.00 REGGIANA – FROSINONE

ore 17.15 CESENA – SAMPDORIA

10a GIORNATA

Venerdì 25 ottobre 2024

ore 20.30 SPEZIA – BARI*

Sabato 26 ottobre 2024

ore 15.00 CESENA – BRESCIA

ore 15.00 COSENZA – JUVE STABIA

ore 15.00 CREMONESE – SALERNITA

Sabato 26 ottobre 2024

ore 15.00 PALERMO – REGGIANA

ore 17.15 CARRARESE – CITTADELLA

ore 17.15 SASSUOLO – MODENA

Domenica 27 ottobre 2024

ore 15.00 CATANZARO – SÜDTIROL

ore 15.00 FROSINONE – PISA

ore 15.00 SAMPDORIA - MANTOVA

11a GIORNATA

Martedì 29 ottobre 2024

ore 20.30 BARI - CARRARESE o

re 20.30 BRESCIA – SPEZIA

ore 20.30 JUVE STABIA – SASSUOLO

ore 20.30 MODENA - CREMONESE

ore 20.30 REGGIANA – COSENZA

ore 20.30 SALERNITANA – CESENA

Mercoledì 30 ottobre 2024

ore 19.30 SÜDTIROL – FROSINONE

ore 20.30 CITTADELLA – SAMPDORIA

ore 20.30 MANTOVA – PALERMO

ore 20.30 PISA – CATANZARO

12a GIORNATA

Sabato 2 novembre 2024

ore 15.00 BARI – REGGIANA

ore 15.00 CARRARESE – JUVE STABIA

ore 15.00 SPEZIA – MODENA

ore 17.15 COSENZA – SALERNITANA

Domenica 3 novembre 2024

ore 15.00 CATANZARO – FROSINONE

ore 15.00 CESENA – SÜDTIROL

ore 15.00 CREMONESE - PISA

ore 15.00 PALERMO – CITTADELLA

ore 17.15 SAMPDORIA – BRESCIA

ore 17.15 SASSUOLO – MANTOVA

13a GIORNATA

Venerdì 8 novembre 2024

ore 20.30 FROSINONE – PALERMO

Sabato 9 novembre 2024

ore 15.00 BRESCIA – COSENZA

ore 15.00 MODENA – CARRARESE

ore 15.00 PISA – SAMPDORIA

ore 15.00 SÜDTIROL – SASSUOLO

ore 17.15 MANTOVA – CREMONESE

Domenica 10 novembre 2024

ore 15.00 CITTADELLA – CESENA

ore 15.00 JUVE STABIA – SPEZIA

ore 15.00 REGGIANA – CATANZARO

ore 17.15 SALERNITANA – BARI

14a GIORNATA

Venerdì 22 novembre 2024

ore 20.30 COSENZA – MODENA

Sabato 23 novembre 2024

ore 15.00 CARRARESE – PISA

ore 15.00 CATANZARO – MANTOVA

ore 15.00 JUVE STABIA – BRESCIA

ore 15.00 SASSUOLO – SALERNITANA

ore 17.15 CESENA – REGGIANA

Domenica 24 novembre 2024

ore 15.00 BARI – CITTADELLA

ore 15.00 CREMONESE - FROSINONE

ore 15.00 SPEZIA – SÜDTIROL

ore 17.15 PALERMO – SAMPDORIA