Catanzaro calcio Serie B. La stagione si arresta qui per Andrea Ghion

CATANZARO - La stagione sportiva per Andrea Ghion, centrocampista in prestito al Catanzaro Calcio, si conclude anticipatamente a causa di problemi fisici persistenti alla coscia sinistra. Dopo aver già subito un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per più di tre mesi, gli ultimi esami hanno purtroppo confermato la necessità di un ulteriore periodo di riposo e cura. Questa notizia rappresenta un colpo duro sia per il giocatore che per la squadra, considerando l'apporto che Ghion ha fornito fino a ora.



Con il Catanzaro Calcio che si appresta a concludere la stagione in Serie B, la mancanza di uno dei suoi elementi chiave si farà sicuramente sentire. Tutti gli appassionati e i tifosi si uniscono nel desiderio di una pronta e completa guarigione per Ghion, sperando di rivederlo presto in campo a dimostrare il suo talento e la sua grinta.