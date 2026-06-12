Catanzaro, cambia la raccolta di indumenti usati e oli esausti: ecco le novità

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nuovo servizio mobile nei mercati rionali per migliorare la raccolta differenziata, contrastare gli abbandoni e tutelare il decoro urbano

Raccolta differenziata a Catanzaro, le novità

A Catanzaro cambiano le modalità di conferimento per indumenti usati e oli vegetali esausti da cucina. L’Amministrazione comunale, attraverso l’assessora all’Ambiente Irene Colosimo, ha annunciato il superamento delle postazioni fisse presenti sul territorio e l’introduzione di un nuovo servizio mobile nelle aree mercatali cittadine.

L’obiettivo è rendere la gestione dei rifiuti differenziati più ordinata, controllata ed efficace, offrendo ai cittadini un punto di conferimento facilmente accessibile e presidiato dagli operatori.

Dove e quando conferire indumenti usati e oli esausti

Il nuovo servizio sarà attivo presso le aree mercatali con il seguente calendario:

mercoledì, dalle 8.30 alle 11.00, nel quartiere Mater Domini

giovedì, dalle 8.30 alle 11.00, nel quartiere Lido

sabato, dalle 8.30 alle 11.00, in via F. Paglia

I cittadini potranno consegnare abiti usati e olio vegetale esausto direttamente alle postazioni mobili collocate all’ingresso dei mercati rionali, con il supporto degli operatori presenti.

Resta inoltre disponibile il conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta di viale Magna Grecia.

Perché vengono eliminate le postazioni fisse

La scelta nasce dalla necessità di contrastare l’uso improprio dei contenitori destinati agli indumenti usati, spesso trasformati in punti di abbandono di rifiuti di ogni tipo. Un fenomeno che ha danneggiato il decoro urbano, aumentato i costi di gestione e compromesso la qualità della raccolta.

Secondo l’assessora Colosimo, la raccolta mobile consentirà un maggiore controllo del territorio, conferimenti più corretti e una migliore qualità dei materiali recuperati.

Un servizio più vicino ai cittadini

La nuova modalità punta a favorire comportamenti più responsabili e a rendere la raccolta differenziata a Catanzaro più semplice e sostenibile. Conferire correttamente indumenti usati e oli esausti significa contribuire alla tutela dell’ambiente, ridurre gli sprechi e mantenere più puliti gli spazi pubblici della città.