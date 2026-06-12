Meteo Italia, torna il caldo africano con punte fino a 34 gradi nel weekend

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l’anticiclone africano riporta sole e temperature estive su gran parte del Paese, con caldo in ulteriore aumento dalla prossima settimana

L’Italia si prepara a una nuova svolta meteo dal sapore pienamente estivo. Dopo una fase segnata da instabilità e temporali, soprattutto al Nord, il quadro atmosferico cambia rapidamente: nel corso del weekend l’anticiclone africano tornerà a espandersi sul Mediterraneo, favorendo giornate più stabili, soleggiate e decisamente più calde.

Secondo quanto spiegato dal meteorologo Mattia Gussoni, la rimonta dell’alta pressione porterà masse d’aria calda di origine subtropicale verso il nostro Paese, con un netto rialzo delle temperature già tra sabato 13 e domenica 14 giugno. In diverse zone d’Italia si potranno raggiungere punte comprese tra 32 e 34 gradi.

Anticiclone africano in arrivo sull’Italia

La vera novità del quadro meteo riguarda l’avanzata dell’alta pressione africana, destinata a diventare protagonista nei prossimi giorni. Venerdì saranno ancora possibili locali temporali sui settori ionici peninsulari, ma il tempo tenderà progressivamente a stabilizzarsi.

Nel fine settimana, invece, il sole dominerà su gran parte della Penisola. Le temperature saliranno sensibilmente, con valori tipici dell’estate: al Nord si potranno toccare i 32 gradi sulle pianure, mentre al Centro Sud e sulle Isole Maggiori non si escludono picchi vicini ai 34 gradi.

Weekend caldo con sole e afa in aumento

Tra sabato e domenica l’Italia vivrà una fase più stabile e soleggiata. Il caldo africano si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando la colonnina di mercurio raggiungerà i valori più elevati.

Le zone più esposte saranno le pianure interne, le aree urbane e le regioni centro meridionali. Oltre al caldo, potrebbe aumentare anche la sensazione di afa, specialmente nelle grandi città e lungo le coste poco ventilate.

Prossima settimana ancora più calda

La fase estiva non dovrebbe esaurirsi con il weekend. Salvo qualche temporale al Nord Est all’inizio della prossima settimana, l’anticiclone africano resterà ben presente almeno fino al 20 giugno.

Da mercoledì 17 giugno il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente, con temperature fino a 32 33 gradi sulle pianure del Nord e punte di 34 35 gradi al Centro Sud. Si tratterebbe di valori superiori alle medie del periodo, anche di circa 5 gradi in alcune aree.

Estate 2026, cosa indicano le proiezioni

Le tendenze stagionali indicano un’estate potenzialmente molto calda per l’Italia e per buona parte dell’Europa. Le proiezioni ECMWF mostrano anomalie termiche positive diffuse, con una stagione che potrebbe risultare più calda della media, soprattutto nell’area mediterranea.

Il segnale più evidente è la possibile frequenza di ondate di calore, alternate però a improvvisi break temporaleschi, soprattutto quando aria più fresca riuscirà a contrastare con il caldo accumulato nei bassi strati.

Un’estate tra caldo intenso e temporali improvvisi

Il ritorno dell’estate sull’Italia appare quindi ormai evidente. Sole, temperature in aumento e stabilità atmosferica caratterizzeranno i prossimi giorni, ma il quadro resta da monitorare: il caldo intenso, infatti, può favorire anche episodi temporaleschi improvvisi e localmente forti.

La raccomandazione, soprattutto nelle ore più calde, è quella di evitare esposizioni prolungate al sole, bere frequentemente e prestare attenzione a bambini, anziani e persone fragili.