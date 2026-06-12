Vasto incendio nella zona industriale di Vibo Valentia: mobilitazione per salvare i cani del rifugio Argo

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Fiamme vicino al rifugio, cittadini e volontari uniti per mettere in sicurezza gli animali

Momenti di forte apprensione a Vibo Valentia, dove un vasto incendio è divampato nella zona industriale della città, interessando un'area in cui sono presenti diversi impianti fotovoltaici. In pochi minuti le fiamme si sono propagate rapidamente, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza e suscitando preoccupazione tra residenti e operatori della zona.

L'emergenza non ha riguardato soltanto i danni materiali e il potenziale impatto ambientale del rogo. A destare particolare allarme è stata infatti la vicinanza del rifugio dell'Associazione Argo, struttura che ospita numerosi cani e che si trova nelle immediate adiacenze dell'area interessata dall'incendio.

L'appello urgente dell'Associazione Argo

Di fronte all'avanzare delle fiamme, i volontari dell'associazione hanno lanciato un accorato appello attraverso i social network, chiedendo un intervento immediato da parte della popolazione.

"Abbiamo bisogno immediatamente di auto per spostare i cani dal rifugio", è stato il messaggio diffuso online per cercare di mettere in salvo gli animali prima che la situazione potesse aggravarsi.

L'obiettivo era quello di trasferire rapidamente i cani in aree sicure, lontano dal fumo e dai possibili rischi derivanti dall'avanzata dell'incendio.

Vigili del fuoco al lavoro per contenere il rogo

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'intera area industriale.

Le operazioni si sono concentrate sia sul contenimento delle fiamme sia sulla protezione delle strutture presenti nella zona, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente e provocare conseguenze ancora più gravi.

La presenza di impianti industriali e fotovoltaici ha richiesto particolare attenzione da parte dei soccorritori, chiamati a operare in condizioni particolarmente delicate.

La risposta della comunità vibonese

Uno degli aspetti più significativi dell'emergenza è stata la straordinaria risposta della comunità locale. Dopo la diffusione dell'appello dell'Associazione Argo, numerosi cittadini, volontari e semplici passanti hanno raggiunto la zona industriale per offrire il proprio supporto.

Si è così creata una vera e propria catena di solidarietà, con persone disponibili a mettere a disposizione automobili, trasportini e assistenza logistica per consentire il trasferimento degli animali in luoghi sicuri.

Un gesto che testimonia ancora una volta la sensibilità del territorio nei confronti degli animali e il forte spirito di collaborazione che emerge nei momenti di emergenza.

Situazione costantemente monitorata

Le autorità continuano a seguire con attenzione l'evolversi della situazione, mentre i soccorritori proseguono le operazioni necessarie per riportare l'area in sicurezza.

L'auspicio è che l'emergenza possa rientrare nel più breve tempo possibile, senza ulteriori conseguenze per le persone, per l'ambiente e soprattutto per gli animali ospitati nel rifugio, diventati il simbolo di una mobilitazione collettiva che ha coinvolto l'intera comunità di Vibo Valentia.