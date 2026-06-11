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Maltempo in Calabria, riconosciuti i danni eccezionali: via agli aiuti del Fondo di Solidarietà Nazionale per 404 Comuni

Il Ministero dell’Agricoltura sblocca gli interventi a sostegno delle aziende agricole calabresi colpite dalle avversità meteo

Importante passo avanti per il comparto agricolo regionale. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha ufficialmente riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria tra gennaio e febbraio, aprendo così la strada all’attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Il provvedimento è stato adottato attraverso un decreto firmato dal ministro Francesco Lollobrigida e rappresenta una risposta concreta alle richieste avanzate dalla Regione Calabria dopo le gravi conseguenze provocate dal maltempo sul territorio.

Danni all’agricoltura e alle strutture aziendali

Le intense precipitazioni, il forte vento e le condizioni meteorologiche avverse registrate nei primi mesi dell’anno hanno causato significativi danni al settore agricolo calabrese. In molte aree si sono verificati problemi alle produzioni vegetali, alle coltivazioni e alle strutture aziendali agricole, con ripercussioni economiche rilevanti per numerose imprese.

Grazie al riconoscimento dell’eccezionalità degli eventi, le aziende interessate potranno accedere agli strumenti di sostegno previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito proprio per supportare le attività agricole colpite da calamità naturali e fenomeni atmosferici straordinari.

Coinvolti tutti i territori della Calabria

Il decreto riguarda complessivamente 404 Comuni calabresi, distribuiti nelle cinque province del territorio regionale. Si tratta di una misura che interessa praticamente l’intera regione e che punta a sostenere la ripresa delle attività produttive nelle aree maggiormente danneggiate.

Nel dettaglio, i Comuni interessati sono:

80 nella provincia di Catanzaro;

150 nella provincia di Cosenza;

27 nella provincia di Crotone;

50 nella provincia di Vibo Valentia;

97 nella città metropolitana di Reggio Calabria.

L’ampiezza del provvedimento evidenzia la portata degli eventi meteorologici che hanno interessato la Calabria e la necessità di un intervento straordinario per tutelare il settore primario.

Fondo di Solidarietà Nazionale, cosa prevede

L’attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale per l’agricoltura consente alle imprese agricole danneggiate di richiedere specifiche forme di sostegno economico e compensazione previste dalla normativa vigente.

L’obiettivo è aiutare gli operatori del comparto a fronteggiare le perdite subite, favorendo il ripristino delle attività produttive e contribuendo alla salvaguardia di un settore strategico per l’economia regionale.

Un sostegno importante per l’agricoltura calabrese

L’agricoltura rappresenta uno dei pilastri economici della Calabria, con produzioni di eccellenza che spaziano dall’olivicoltura all’agrumicoltura, passando per viticoltura, orticoltura e produzioni tipiche locali. Per questo motivo il riconoscimento dello stato di eccezionalità degli eventi meteorologici assume un valore particolarmente significativo.

L’intervento del Masaf permette infatti di avviare un percorso di sostegno concreto alle imprese agricole colpite dal maltempo, offrendo strumenti utili per affrontare le conseguenze delle calamità naturali e garantire la continuità delle attività produttive sul territorio.

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