Polizia di Stato: conclusi i progetti “stop al vandalismo” e “scuola ferrovia” nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

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Nei giorni scorsi si sono conclusi i progetti educativi “Stop al Vandalismo” e “Scuola Ferrovia”, promossi dal Dopo Lavoro Ferroviario di Catanzaro Lido, Paola e Reggio Calabria, con la collaborazione degli operatori della Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido, Paola e Villa San Giovanni, appositamente formati nell’ambito del progetto ministeriale “Train to be… cool”.

L’iniziativa, sviluppata nel corso dell’anno scolastico attraverso numerosi incontri presso gli istituti scolastici e le stazioni ferroviarie del territorio, ha avuto l’obiettivo di accrescere nei giovani la consapevolezza dei rischi connessi all’ambiente ferroviario e di promuovere la cultura della legalità e della sicurezza, sensibilizzando gli studenti all’adozione di comportamenti corretti nelle stazioni e in prossimità delle sedi ferroviarie, a tutela della propria e dell’altrui incolumità. Gli eventi conclusivi si sono svolti presso la Sala Consiliare del Comune di Botricello (CZ), l’Auditorium del Santuario di Paola e il Castello Altafiumara di Villa San Giovanni (RC), alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, degli enti coinvolti nel settore del trasporto e della sicurezza ferroviaria e di numerosi studenti che hanno partecipato attivamente ai momenti di confronto e approfondimento sulle tematiche trattate.

A Botricello, gli studenti sono stati premiati per gli elaborati realizzati durante il percorso formativo, nei quali hanno sintetizzato le conoscenze e le esperienze maturate nel corso degli incontri svolti nelle scuole e presso gli impianti ferroviari. A Paola, i ragazzi hanno animato la manifestazione con l’esecuzione corale di una nota canzone particolarmente apprezzata dai giovani, offrendo ai presenti un significativo momento di partecipazione e condivisione. Alla cerimonia conclusiva svoltasi presso il Castello Altafiumara di Villa San Giovanni hanno preso parte anche il Presidente Nazionale del Dopo Lavoro Ferroviario e i rappresentanti di RFI e FS Security. Nel corso delle manifestazioni, gli operatori della Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido, Paola e Villa San Giovanni hanno ricevuto una targa ricordo dai Presidenti locali del Dopo Lavoro Ferroviario, quale attestazione di riconoscenza per la collaborazione e l’impegno profusi nella realizzazione delle iniziative.

La Polizia di Stato ricorda che è attiva YouPol, l’app ufficiale che permette ai viaggiatori di segnalare in tempo reale, in stazione o a bordo treno, in maniera semplice ed immediata, anche in forma anonima, episodi di bullismo, spaccio di droga, violenza domestica ed altre situazioni di illegalità in ambito ferroviario.