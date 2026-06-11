Meteo Italia, ultimi temporali fino a giovedì poi torna l’anticiclone nel weekend

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sole e caldo in aumento da venerdì, ma prima qualche rovescio sulle regioni adriatiche

L’Italia si prepara a un nuovo cambio di scenario meteo. Dopo una fase ancora caratterizzata da una certa variabilità, soprattutto lungo il versante adriatico, nei prossimi giorni tornerà a imporsi l’anticiclone, portando condizioni più stabili, cieli in prevalenza sereni e un graduale aumento delle temperature.

Meteo giovedì, instabilità sulle adriatiche

Nella giornata di giovedì, il fronte perturbato in transito sulle regioni settentrionali tenderà a scivolare verso sud-est, dirigendosi verso l’area balcanica. Durante il suo spostamento riuscirà comunque a lambire parte dell’Italia, favorendo qualche episodio di instabilità meteo sulle regioni adriatiche.

Al Nord tornerà a prevalere il bel tempo, anche se al mattino potrà resistere qualche nube sul versante adriatico, con residui piovaschi sulla costa friulana.

Al Centro la variabilità interesserà soprattutto Marche e Abruzzo, dove non si escludono locali piovaschi, prima nelle aree interne marchigiane e poi nel pomeriggio sull’Abruzzo. Più soleggiato il tempo su Toscana, Lazio, Umbria e regioni tirreniche.

Al Sud la giornata inizierà con tempo in prevalenza stabile, ma dal pomeriggio aumenterà l’instabilità sulla fascia adriatica. Possibili rovesci o temporali locali tra Puglia centro-settentrionale e Salento entro la sera. In Sardegna tempo soleggiato o leggermente velato. Le temperature saranno in calo al Centro-Nord e sull’isola.

Meteo venerdì, torna il sole su gran parte d’Italia

Venerdì il quadro meteorologico sarà più stabile. Al Nord dominerà il sole, con qualche annuvolamento innocuo sulle Alpi centro-orientali.

Al Centro il tempo sarà generalmente soleggiato, salvo velature al mattino e poche nubi pomeridiane lungo l’Appennino.

Al Sud il cielo sarà variabile, con schiarite anche ampie. Qualche addensamento più consistente potrà formarsi nel pomeriggio sui rilievi della Calabria, dove non si escludono brevi e isolati piovaschi. In Sardegna proseguirà il bel tempo. Le temperature caleranno al Sud, mentre torneranno a salire al Nord, sulle regioni tirreniche settentrionali e in Sardegna.

Weekend con anticiclone, sole e caldo in aumento

Nel fine settimana l’anticiclone sull’Italia garantirà condizioni stabili e prevalentemente soleggiate su quasi tutte le regioni. Solo nelle ore centrali della giornata potranno formarsi nubi sui rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica, ma senza fenomeni significativi.

Le temperature saranno in aumento su tutto il Paese, con clima più caldo e punte fino a 36-37°C domenica nelle zone interne della Puglia.