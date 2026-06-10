Meteo Italia, nuovi temporali tra mercoledì e giovedì poi arriva la svolta anticiclonica

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Tra mercoledì 10 giugno e giovedì 11 giugno l’Italia vivrà una fase di tempo ancora instabile, soprattutto al Nord, dove sono attesi temporali localmente forti, rovesci intensi e possibili fenomeni anche sulle zone di pianura. Dal venerdì 12 giugno, invece, il quadro meteo tenderà a migliorare con il ritorno dell’anticiclone e temperature in graduale aumento.

Temporali in arrivo al Nord, Centro Sud più stabile

Il passaggio di aria più fresca e instabile di origine atlantica continuerà a interessare soprattutto le regioni settentrionali. Il Nord Italia resterà quindi esposto a rovesci e temporali, mentre il Centro Sud sarà maggiormente protetto dall’alta pressione, con tempo più soleggiato e clima già estivo.

Meteo mercoledì 10 giugno

La giornata di mercoledì 10 giugno sarà caratterizzata da instabilità fin dal mattino su Alpi e Prealpi, soprattutto centro-orientali. Nel corso del pomeriggio e della sera i fenomeni potranno estendersi anche verso la Valle Padana, con temporali localmente intensi.

Al Centro e al Sud prevarrà invece il sole, salvo qualche annuvolamento lungo l’Appennino. Le temperature resteranno stabili o in lieve aumento, con venti moderati dai quadranti sud-occidentali.

Meteo giovedì 11 giugno

Giovedì l’instabilità tenderà a spostarsi verso il Nord Est e l’Emilia Romagna, con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata. Qualche piovasco o temporale potrà interessare anche il versante adriatico, in particolare tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia garganica.

Le temperature subiranno una lieve diminuzione, accompagnate da venti moderati di Maestrale e mari generalmente mossi.

Da venerdì 12 giugno torna l’anticiclone

A partire da venerdì 12 giugno è atteso un miglioramento più deciso. Il rinforzo dell’alta pressione favorirà condizioni più stabili su gran parte del Paese, con cieli sereni o poco nuvolosi e solo modesta variabilità diurna sui rilievi.

Nel weekend le temperature torneranno gradualmente a salire, riportando un clima più tipicamente estivo da Nord a Sud. Secondo le tendenze, l’anticiclone subtropicale favorirà un aumento termico più evidente soprattutto sulle regioni centro-meridionali.