Visita istituzionale dei Sottosegretari Prisco e Ferro ai Comandi dei Vigili del Fuoco della Calabria

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Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria. I Sottosegretari di Stato al Ministero dell’Interno, On. Emanuele Prisco e On. Wanda Ferro, accompagnati dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Eros Mannino, hanno effettuato una visita istituzionale in Calabria, incontrando il personale e i vertici territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La visita ha avuto inizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, dove i rappresentanti del Governo sono stati accolti dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, Ing. Maurizio Lucia, dal Comandante Provinciale, Ing. Antonino Casella, e dal personale in servizio.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali attività operative del Comando e rappresentate le esigenze connesse al potenziamento degli organici e delle infrastrutture operative del territorio. Il Capo del Corpo Nazionale, Ing. Eros Mannino, ha confermato la piena attenzione dell’Amministrazione alle problematiche evidenziate, sottolineando l’impegno volto al rafforzamento del dispositivo di soccorso, attraverso nuove assunzioni, il potenziamento delle specialità operative e l’attuazione del prossimo riordino del Corpo Nazionale.

La Sottosegretaria Wanda Ferro ha ribadito la vicinanza delle istituzioni al personale dei Vigili del Fuoco, confermando il sostegno alle iniziative strategiche per il territorio, tra cui il progetto della Scuola di Alta Formazione dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

Nel suo intervento, il Sottosegretario Emanuele Prisco ha evidenziato l’attenzione del Governo nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, confermando il turn-over al 100%, il rafforzamento delle specialità operative e il proseguimento degli investimenti destinati al rinnovamento di mezzi e attrezzature.

La visita è quindi proseguita presso il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, all’interno dello scalo aeroportuale di Lamezia Terme, dove si è svolta la cerimonia di intitolazione della sede alla memoria dell’Ing. Santo Rogolino, Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in quiescenza, che nel corso della sua prestigiosa carriera ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Nel corso della cerimonia, il Sottosegretario di Stato Emanuele Prisco ha dichiarato:

«La giornata di oggi in Calabria, insieme alla collega Wanda Ferro, tocca il cuore operativo e valoriale dei Vigili del Fuoco. L’intitolazione della sede del Reparto Volo all’aeroporto di Lamezia Terme alla memoria del Capo Reparto Santo Rogolino non è solo un atto di doveroso omaggio a un uomo straordinario, ma il simbolo di una memoria che si fa impegno quotidiano. Questa visita nei comandi calabresi testimonia la volontà del Governo di essere presente sui territori, ascoltare il personale e verificare da vicino le esigenze operative, trasformandole in investimenti concreti. La collaborazione tra Governo, amministrazioni locali e vertici del Corpo Nazionale è la chiave per dare risposte certe alle comunità. In Calabria stiamo seguendo con particolare attenzione importanti sfide infrastrutturali, come il progetto della nuova sede del Comando provinciale di Catanzaro, e il potenziamento della campagna contro gli incendi boschivi. Il significativo incremento delle attività dello scalo aereo di Lamezia Terme e l'arrivo di nuove dotazioni tecnologiche confermano lo sforzo del Governo Meloni per rafforzare la sicurezza dei cittadini e garantire ai nostri Vigili del Fuoco strutture e strumenti sempre più adeguati».

La giornata istituzionale è successivamente proseguita presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, dove il Presidente Regionale dell’Agenzia del Demanio, Ing. Giovanni Zito, ha illustrato il progetto della nuova sede del Comando Provinciale e della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, che sorgerà nel capoluogo di regione, in località Giulivetto.

Nel corso dell’incontro, la Sottosegretaria Wanda Ferro ha dichiarato:

«La realizzazione della nuova Cittadella dei Vigili del Fuoco di Catanzaro rappresenta uno degli investimenti più importanti mai programmati per il sistema del soccorso pubblico in Calabria. Stiamo lavorando affinché entro la fine dell'anno possa essere completata la progettazione esecutiva di un'opera da 47,5 milioni di euro che consentirà di dotare il territorio di una struttura moderna, funzionale e all'avanguardia, adeguata alle esigenze di una regione particolarmente esposta ai rischi sismici, idrogeologici e agli incendi boschivi. Allo stesso tempo, grazie agli importanti lavori di ristrutturazione in via di ultimazione, verrà ulteriormente valorizzata la storica sede del Comando provinciale di Catanzaro, che ospiterà il Distaccamento cittadino. L'obiettivo è rafforzare la presenza dei Vigili del Fuoco sul territorio, investendo in sicurezza, efficienza operativa e capacità di risposta alle emergenze. La visita svolta in questi giorni insieme al Sottosegretario Prisco e al Capo del Corpo Nazionale conferma l'attenzione concreta del Governo verso la Calabria e verso un Corpo che rappresenta un presidio indispensabile per la tutela delle comunità».

La visita ha rappresentato un importante momento di confronto con il personale e con i vertici territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, confermando l’attenzione del Governo e dell’Amministrazione verso il rafforzamento delle strutture, delle risorse umane e delle capacità operative del sistema di soccorso tecnico urgente, a beneficio della sicurezza delle comunità calabresi.

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