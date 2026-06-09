Meteo Italia, temporali al Nord e caldo in aumento al Centro Sud

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nei prossimi giorni il meteo in Italia mostrerà due volti molto diversi: da una parte il Nord ancora esposto a correnti instabili e temporali, dall’altra il Centro Sud e le Isole protetti dall’alta pressione, con sole prevalente e temperature in graduale aumento.

Italia divisa tra instabilità e anticiclone

Secondo l’analisi del meteorologo Mattia Gussoni per iLMeteo.it, da martedì 9 giugno l’alta pressione subtropicale favorirà condizioni più stabili sulle regioni centro-meridionali, con massime comprese tra 28 e 32 gradi. Al Nord, invece, il passaggio di correnti atlantiche in quota potrà alimentare nuovi temporali pomeridiani, soprattutto su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure del Triveneto.

Mercoledì 10 giugno giornata più instabile

La fase più delicata è attesa per mercoledì 10 giugno. Il contrasto tra aria più fresca in arrivo e caldo umido presente nei bassi strati potrà favorire la formazione di nubi temporalesche intense. Le regioni più esposte saranno Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove non si escludono rovesci forti, raffiche di vento e locali grandinate.

Caldo e sole al Centro Sud e sulle Isole

Scenario diverso per Centro Sud, Sicilia e Sardegna, dove il tempo resterà in prevalenza stabile. Il rinforzo dell’anticiclone porterà giornate soleggiate, clima estivo e temperature in crescita, con valori già prossimi o superiori ai 30 gradi in diverse città.

Weekend con prima vera ondata di caldo

Dopo qualche residua instabilità prevista giovedì 11 lungo il versante adriatico, dal weekend si profila una svolta più netta. L’espansione di un promontorio anticiclonico verso il Mediterraneo porterà sole da Nord a Sud e un aumento più deciso delle temperature, con valori sopra la media stagionale. Potrebbe così iniziare la prima vera ondata di caldo di giugno, accompagnata anche da un aumento dell’afa nelle aree urbane.