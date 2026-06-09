Reggio Calabria, violento scontro tra minicar e Fiat Doblò: grave una ragazza minorenne

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Due giovani in codice rosso dopo l'impatto sulla strada tra Rizziconi e Castellace

Un grave incidente stradale nel Reggino ha provocato momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi. Il bilancio è di tre feriti, due dei quali in condizioni serie, a seguito di un violento scontro frontale tra una minicar e un Fiat Doblò avvenuto lungo la strada che collega Rizziconi a Castellace, nel cuore della Piana di Gioia Tauro.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 17:30 e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori, delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco.

Minicar distrutta nell'impatto, necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco

Secondo le prime informazioni disponibili, la collisione è stata particolarmente violenta. La minicar coinvolta nell'incidente ha riportato danni gravissimi, tanto da rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Polistena per liberare i due giovani rimasti incastrati tra le lamiere.

I soccorritori hanno dovuto letteralmente tagliare la carrozzeria del veicolo per consentire l'estrazione degli occupanti e permettere le cure mediche nel minor tempo possibile.

Elisoccorso per la conducente minorenne

Le condizioni più preoccupanti sono apparse subito quelle della conducente della minicar, una ragazza minorenne, trasportata d'urgenza in elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

La giovane è arrivata in codice rosso e, secondo quanto emerso nelle ore successive, le sue condizioni sono considerate gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

In codice rosso è stato trasferito anche il passeggero della minicar, un ragazzo di 18 anni, ricoverato presso l'ospedale di Polistena per accertamenti e cure.

Meno gravi, invece, le conseguenze per il conducente del Fiat Doblò, che è stato accompagnato nello stesso ospedale in codice giallo.

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Al momento non sono ancora state accertate le cause che hanno provocato il frontale tra i due veicoli. La Procura di Palmi è stata informata dell'accaduto e il magistrato di turno segue gli sviluppi dell'inchiesta.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per chiarire eventuali responsabilità e comprendere cosa abbia causato la perdita di controllo che ha portato al drammatico impatto.

Sicurezza stradale, cresce l'attenzione sugli incidenti che coinvolgono minicar

L'episodio riporta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale e sugli incidenti che vedono coinvolte le minicar, mezzi spesso utilizzati da giovani e minorenni per gli spostamenti quotidiani.

Veicoli di dimensioni ridotte che, in caso di collisioni ad alta velocità o impatti frontali, possono offrire una protezione inferiore rispetto alle automobili tradizionali, aumentando il rischio di conseguenze gravi per gli occupanti.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per accertare con esattezza le circostanze dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.