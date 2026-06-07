Incidente nel Varesotto, auto travolge cinque giovani diretti al lago: muore una ragazza di 17 anni

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Tragedia sulla statale 394 del Verbano, a Maccagno con Pino e Veddasca. Quattro persone sono rimaste gravemente ferite dopo l’impatto con una Fiat Punto

Tragedia nel Varesotto lungo la strada per il Lago Maggiore

Un grave incidente nel Varesotto ha sconvolto la comunità di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Nel pomeriggio, lungo la statale 394 del Verbano, un’auto ha travolto un gruppo di cinque giovani che stava camminando verso una spiaggia del Lago Maggiore.

Nel violento impatto ha perso la vita una ragazza di 17 anni, deceduta sul colpo. Altri quattro amici, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, sono rimasti feriti in modo grave.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi avevano raggiunto la zona in auto per trascorrere alcune ore in riva al lago. Dopo essere scesi dal veicolo e aver attraversato la strada, stavano procedendo in fila indiana lungo il margine della carreggiata.

In quel momento sarebbe sopraggiunta una Fiat Punto, guidata da un uomo di 30 anni. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto all’uscita di una curva, urtando il guardrail e finendo poi contro il gruppo di pedoni.

L’impatto è stato devastante. La giovane vittima è stata investita in pieno e per lei non c’è stato nulla da fare.

Soccorsi immediati e feriti in codice rosso

Dopo aver travolto i ragazzi, l’auto ha proseguito la corsa fino a schiantarsi contro una parete rocciosa, abbattendo anche un cartello stradale prima di fermarsi.

Sul posto è stato attivato un imponente intervento di soccorso. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha inviato ambulanze, automedica ed elicotteri decollati da Como, Sondrio e Milano. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Tra le scene più drammatiche, l’arrivo del padre della ragazza, che si è avvicinato al corpo della figlia già coperto dal telo, in un momento di dolore profondissimo.

Indagini in corso sulla statale 394

I carabinieri della Compagnia di Luino hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il conducente sarà sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici, come previsto in casi di questa gravità.

La statale 394 è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, con conseguenti disagi alla circolazione.