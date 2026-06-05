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Lamezia Terme, soccorso dei VVF sui binari nella notte: giovane trasferito d’urgenza in ospedale

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Lamezia Terme, soccorso dei VVF sui binari nella notte: giovane trasferito d’urgenza in ospedale
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Soccorso a persona lungo la tratta ferroviaria Lamezia Terme – Reggio Calabria

Nella notte odierna, alle ore 01:21, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nel comune di Lamezia Terme lungo la linea ferroviaria Lamezia Terme – Reggio Calabria per un soccorso a persona.

L'intervento si è reso necessario a seguito del coinvolgimento di una persona lungo la sede ferroviaria interessata dal transito del treno merci n. 56361, proveniente da Livorno e diretto a Villa San Giovanni. L'evento si è verificato al km 258 della tratta ferroviaria, dove un cittadino di nazionalità straniera, nato nel 2005, è rimasto coinvolto durante il passaggio del convoglio in marcia verso sud.

Il malcapitato è stato prontamente raggiunto dal personale dei Vigili del Fuoco e dagli operatori del SUEM 118 che hanno prestato le prime cure sul posto, provvedendo successivamente alla sua stabilizzazione e al trasporto presso una struttura ospedaliera in codice rosso.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa in entrambi i sensi di marcia per tutta la durata dell'intervento.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse alle ore 03:47.

Sul posto presenti anche i Carabinieri di Lamezia Terme, il personale del SUEM 118 di Maida e personale ferroviario per gli adempimenti di rispettiva competenza.


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Argomenti:
soccorso-persona ferrovia-lamezia-terme vigili-del-fuoco treno-merci codice-rosso

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